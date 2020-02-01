誤踩油門惹禍！台北市61歲婦人要賠3433萬

22歲葉姓女子2017年12月8日晚上在芝山捷運站旁一間麵攤用餐，61歲郭姓女子從捷運站旁停車場駛出，卻誤踩油門整台車撞進麵攤，導致油鍋燙傷葉女。葉女求償近7000萬。士林地方法院審結，郭女扣除保險金須賠償葉3433萬7690元，全案可上訴。

賠償落差較大部分是後續醫療，葉女指出傷口須除疤，故以自身受40%面積燒燙傷，占體表面積6310平方公分，以醫院指出的每平方公分最高單價1萬元計算及一次施作成功標準，向郭女請賠6310萬；不過法官以每平方公分6500元中間值計算，判賠3250萬。

葉女在美國從事珠寶銷售顧問。該案刑事部分，郭女一審被士林地方法院依過失傷害判處有期徒刑9月；而當時受害客人加上葉女共6名客人，其中僅葉女傷勢最重不願和解。

判決指出，當時郭女駕車從停車場駛出，卻將油門當煞車踩，撞進麵攤油鍋及煮麵台，導致郭女遭滾燙油水潑灑，全身多處有2至3度燒燙傷，占體表面積40%左上肢還重傷。

葉女要求賠償治療費用26萬4580元；全日3個月照顧、半日9個月照顧的看護費共62萬800元；20個月不能返美工作的薪資損失46萬2000元；壓力衣、修復疤痕、身心科就診追蹤等後續治療6310萬元，以及長期受傷口折磨等撫慰金500萬元，共計近7000萬。

郭女抗辯，只願賠償葉女全日3個月、半日3個月的看護費；薪資部分懷疑葉女不能工作期間高達20個月過長；葉女燒傷部分，燒燙傷面積應以5000平方公分計算，每平方公分賠償不超過3000元；撫慰金部分，因自己曾到醫院探望葉女但被拒絕，自己因此事也患有輕度憂鬱症，目前還有心臟病，加上經濟不寬裕，請求法院審酌減少撫慰金。

法官認為，葉女請求賠償全日3個月照顧、半日3個月照顧的看護費33萬9700元有理；葉女另請求賠償6個月的半日照顧看護費，此部分根據就醫紀錄指出，葉女因燙傷疤痕導關節活動受限，影響生活自理能力，從該年7月起仍需專人半日看護3個月至6個月，認定葉女可再請求5個月看護費22萬8000元，合計葉女共可請求56萬7000元看護費。

法官判決，薪資部分，郭女需賠償36萬9000元；後續醫療部分，法官行文新光醫院詢問後續治療情形，認定葉女全身燒燙傷面積為5000至6000平方公分，院方也指出每平方公分疤痕醫療費介於3000至1萬元間，故取中間值6500元計算，郭女需賠償3250萬元。

法官指出撫慰金須以被害人精神上所受的無形痛苦為準。法官認為，葉女僅22歲，全身燒燙傷面積達40%，經治療後續還需面對長期疤痕治療，判郭女需賠償100萬撫慰金。