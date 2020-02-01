新北林口一中年男子憂感染武漢肺炎 闖診所施暴後逃離

新北市林口有一名中年男子昨天闖進陽光耳鼻喉科診所，自稱從中國大陸返台後走路呼吸會喘，懷疑自己感染武漢肺炎，護理人員量他體溫並沒發燒，建議他進一步到林口長庚檢查或撥防疫專線求助，但他卻大聲叫罵並推擠護理人員，直到診所聲稱要報警才逃離，診所已通報警方追查，但因沒有病人個資，無法通報衛生局追蹤。

事後許多人慰問診所護理人員，但也有人搞錯對象指責「你們為什麼讓他跑了」，擔心他如果真感染武漢肺炎會傳染其他人，批評診所不懂緊急應變。診所則表示已遭逢醫療暴力，不希望再碰上網路霸凌，也擔心造成恐慌，決定刪文。但相關內容已被轉貼到林口大家庭等社團內。

陽光耳鼻喉科診所在臉書表示，當事人聲稱上月27日從回台，今天卻覺得呼吸不順，走路會喘，護理人員請他到門口說明，確保其他病患安全，建議到林口長庚急診或撥1922防疫專線，由專人協助。但護理人員一說明時，對方就失控叫罵，這名男子非武漢肺炎確診病患，診所無權強制就醫。