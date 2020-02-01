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新北林口一中年男子憂感染武漢肺炎 闖診所施暴後逃離

2020-02-01 12:25聯合報 記者施鴻基魏翊庭／新北即時報導

新北市林口有一名中年男子昨天闖進陽光耳鼻喉科診所，自稱從中國大陸返台後走路呼吸會喘，懷疑自己感染武漢肺炎，護理人員量他體溫並沒發燒，建議他進一步到林口長庚檢查或撥防疫專線求助，但他卻大聲叫罵並推擠護理人員，直到診所聲稱要報警才逃離，診所已通報警方追查，但因沒有病人個資，無法通報衛生局追蹤。

事後許多人慰問診所護理人員，但也有人搞錯對象指責「你們為什麼讓他跑了」，擔心他如果真感染武漢肺炎會傳染其他人，批評診所不懂緊急應變。診所則表示已遭逢醫療暴力，不希望再碰上網路霸凌，也擔心造成恐慌，決定刪文。但相關內容已被轉貼到林口大家庭等社團內。

陽光耳鼻喉科診所在臉書表示，當事人聲稱上月27日從回台，今天卻覺得呼吸不順，走路會喘，護理人員請他到門口說明，確保其他病患安全，建議到林口長庚急診或撥1922防疫專線，由專人協助。但護理人員一說明時，對方就失控叫罵，這名男子非武漢肺炎確診病患，診所無權強制就醫。

診所強調拒絕任何醫療暴力，這名男子未發燒，只是走路會喘，原因可能有很多，無法確認是否已感染武漢肺炎。另建議剛返台的民眾先居家管理14天，真出現發燒、感冒症狀、呼吸會喘馬上撥1922防疫專線求助，而不是私下尋找偏方。

其他病患上前協助，差點和著紅衣的男子動手。圖／取自陽光耳鼻喉科診所粉絲頁
其他病患上前協助，差點和著紅衣的男子動手。圖／取自陽光耳鼻喉科診所粉絲頁
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著紅衣男子被叫到門口說明就失控叫罵。圖／取自陽光耳鼻喉科診所粉絲頁
著紅衣男子被叫到門口說明就失控叫罵。圖／取自陽光耳鼻喉科診所粉絲頁
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武漢肺炎林口發燒

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