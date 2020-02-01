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疑赴陸男子出現呼吸道症狀 情緒失控推打護理人員

2020-02-01 12:00聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市林口區一間耳鼻喉科診所，昨日上午來了1名男子，自稱27日剛從中國大陸返台，31日開始感覺到呼吸會喘、不順暢的情況，診所護理人員得知男子有大陸旅遊史並出現呼吸道症狀後，立即建議他應該馬上到林口長庚就醫，沒想到男子卻突然情緒失控叫囂，甚至推打護理人員；警方已接獲診所報案，同時轉知疾管單位處理。

據了解，該名大鬧診所的男子，昨日上11時許來到林口區仁愛路2段上的耳鼻喉科就診，當時男子是急急忙忙衝入診所櫃檯表示要掛號，護理人員則依規定先幫他測量體溫並了解是否有境外旅遊史，男子則稱27日剛從大陸返台，31日就出現呼吸會喘的情況，懷疑感染疑似肺炎。

護理人員得知男子赴陸返台，又出現呼吸道症狀，可能有新型冠狀病毒染病疑慮，立即將他請出診所與其他候診民眾隔離，同時告知他應該立刻前往林口長庚醫院就診檢查，但男子疑認為遭拒診，竟當場情緒失控咆哮，甚至動手推打護理人員，連其他候診民眾都看不上去，上前阻攔。

診所其他員工表示報警後，鬧事男子則是立即離開現場，警方則表示將排查男子身分；因目前尚無法確認該名男子是否為2019新型冠狀病毒患者，警方也已通報疾管單位進行處理，同時呼籲民眾出現疑似感染症狀應立即前往大型醫院檢查，保持冷靜避免暴力，以免涉及醫療法而遭法辦。

診所監視器拍下鬧事的紅衣男子，自稱從大陸返台出現呼吸道症狀，推打護理人員後逃離現...
診所監視器拍下鬧事的紅衣男子，自稱從大陸返台出現呼吸道症狀，推打護理人員後逃離現場，相關單位正在排查男子身分。記者巫鴻瑋／翻攝
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