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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

精障女失蹤2天從桃園走到台北 警驚她毫無盤纏助她返家

2020-02-01 10:58聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

尤姓女子患有精障，春節前夕情緒不佳從桃園家中外出，卻走失迷路到台北，蹲在街上獲民眾報案；大同警方趕抵將尤女接回派出所，給予熱食讓她止饑，也通知她哥哥到所接回；警方對於尤女獨自走到台北，身上無盤纏，2天都在寒冬中度過，也表示驚訝。

大同分局延平所警員馬美莊，本月20日晚上在年貨大街巡邏時獲報，重慶北路二段88號有一名女子神情呆滯蹲在人行道，到場發現女子疑患有精神障礙，神情呆滯看著自己。馬員以經驗初步判斷女子是失蹤人口，先請所內其他同仁開車載女子回派出所休息。

返所後，馬員自掏腰包買茶葉蛋、包子給女子吃，經查女子姓尤，果然是失蹤人口且精障；但尤女住桃園大溪，18日就被通報失蹤，兩天內要從桃園走在台北，且在寒冬中度過，令馬員驚訝。隨後尤女哥哥趕到派出所，看到妹妹安然無恙，先是感謝警方。

尤男說，妹妹因情緒不佳離家出走，自己很自責找了一天，且家中還有一個弟弟，也患有精神障礙；尤男當時在桃園的派出所報案，沒想到妹妹走到台北市，心中非常不捨。

兩人要離開時，馬員還將所內禮品送給兩人。大同分局呼籲家中有精神狀況不佳者，可製作緊急聯絡資料卡，配掛在其身上，或在其衣服繡姓名電話，以便走失時方便聯繫。

大同分局延平所警員馬美莊（右4）幫助尤女（左2）返家還自掏腰包供食止饑。記者蔡翼...
大同分局延平所警員馬美莊（右4）幫助尤女（左2）返家還自掏腰包供食止饑。記者蔡翼謙／翻攝
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失蹤年貨大街人行道

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