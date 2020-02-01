精障女失蹤2天從桃園走到台北 警驚她毫無盤纏助她返家

尤姓女子患有精障，春節前夕情緒不佳從桃園家中外出，卻走失迷路到台北，蹲在街上獲民眾報案；大同警方趕抵將尤女接回派出所，給予熱食讓她止饑，也通知她哥哥到所接回；警方對於尤女獨自走到台北，身上無盤纏，2天都在寒冬中度過，也表示驚訝。

大同分局延平所警員馬美莊，本月20日晚上在年貨大街巡邏時獲報，重慶北路二段88號有一名女子神情呆滯蹲在人行道，到場發現女子疑患有精神障礙，神情呆滯看著自己。馬員以經驗初步判斷女子是失蹤人口，先請所內其他同仁開車載女子回派出所休息。

返所後，馬員自掏腰包買茶葉蛋、包子給女子吃，經查女子姓尤，果然是失蹤人口且精障；但尤女住桃園大溪，18日就被通報失蹤，兩天內要從桃園走在台北，且在寒冬中度過，令馬員驚訝。隨後尤女哥哥趕到派出所，看到妹妹安然無恙，先是感謝警方。

尤男說，妹妹因情緒不佳離家出走，自己很自責找了一天，且家中還有一個弟弟，也患有精神障礙；尤男當時在桃園的派出所報案，沒想到妹妹走到台北市，心中非常不捨。