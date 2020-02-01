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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

春節過後基隆警方要大執法 鎖定6大違停熱區加強告發

2020-02-01 10:44聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

春節剛過元宵節將屆，基隆市警局將加強違停大執法，根據民眾檢舉及警方巡邏發現違停嚴重的地方，挑出基隆火車站、廟口周邊、新豐街、源遠路、基金一路及安樂路二段安樂區公所等6大熱區，嚴加告發違停，尤其在午餐及晚餐時段，呼籲民眾不要貪圖一時方便，荷包失血。

基隆市警察局交通隊統計，春節前1周違規停車報案檢件數603件，相較上月同期增加47件，顯見民眾為辦理年節採購，卻貪圖方便，以致違停行為增加，但春節期間警力多用於維持治安及交通疏導需求，僅能進行常態性取締，以恢復交通秩序，維護行車順暢為主。

交通隊副隊長吳誌權表示，警方規畫在春節後加強取締違停熱區違規停車專案勤務，自2月3日至2月5日為期3天。以併排、紅線、人行道及公車站牌違規停車等列為優先取締項目，尤其是午餐、晚間用餐時段加強取締強度。因為發現很多違停都是去附近購物、吃飯等，貪圖一時的方便，妨礙其他人車通行，甚至造成公車靠站困難、交通堵塞等。

交通隊這次執法範圍，主要挑出6大熱區，都是根據民眾檢舉及警方巡邏發現違停嚴重的地方，包括為基隆火車站、廟口周邊、新豐街、源遠路、基金一路及安樂路二段安樂區公所等周邊道路，由警察局交通警察隊及各分局同步執行取締，拖吊車也隨時待命，進行拖吊工作。

交通隊說，近年來市政府持續改善各區交通工程，已增加不少停車空間以應停車需求，呼籲民眾不要心存僥倖，以為還在過年，警方不會開單。出門前也慎選交通工具，多利用大眾運輸，並遵守交通規則，多走幾步路利用合法停車空間，從「工程、教育、執法」三管齊下，確實改善交通問題。

春節過後基隆警方要大執法，鎖定6大違停熱區加強告發。圖／交通隊提供
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春節過後基隆警方要大執法，鎖定6大違停熱區加強告發。圖／交通隊提供
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違停基隆春節

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