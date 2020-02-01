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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

影／吸K菸闖中橫便道連撞5車 飆速撞禮儀車被逮

2020-02-01 10:42聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

28歲林姓男子吸食K他命香菸後，開著自小客車走中橫便道，沿途為超車撞上前車，對方駕駛下車理論時，林男將前車撞開繼續往前衝，連撞5車並硬闖青山管制站，逃逸5公里才被逮，落網時林男神智恍惚，車內有濃厚的K他命味道，他坦承吸食K菸，將移送偵辦。遭林男貨車追撞車輛中，還包含還是國內知名禮儀社的公務車。

台中市警和平分局表表示，林姓男子昨傍晚駕駛小貨車從谷關上梨山，林男是梨山居民，有中橫便道通行證，他在下午4點半進入中橫便道後，在中橫便道9公里處為車超與前車擦撞，前方駕駛下車後，林未下車處理，朝前車車尾撞上去，將車輛撞向山壁後繼續往前行駛。

警方表示，林姓男子逃逸過程中，追撞同向2輛車後，並追撞上對向3輛車，朝德基方繼續行駛5公里，警方獲報後驅車追捕，最後在中橫便道16.6公里處找到該名駕駛，警方在車內聞到濃厚的K他命味道，林坦承在進入中橫變到錢，曾在車內吸食K菸，警方再林男身上找到K他命，尿意篩檢呈陽性反應。

公路總局第二區養工處谷關工務段表示，這名駕駛在中橫便道與其他車輛擦撞後，昨天傍晚5點多硬闖青山管制站，管制站人員攔不住該駕駛，立即通報工務段，並報請警方處理；谷關工務段表示，青山站位於中橫便道中斷狹窄處，上、下行車輛都在此停等會車。

警方表示，中橫便道彎曲狹窄，林男以時速60公里超速行駛，連續撞上5輛車，最後被撞到的是禮儀社公務車，肇事車輛被卡住才就逮；事故車輛都已移至路邊，警方將林姓男子移送偵辦。

林姓男子吸K菸闖中橫便道發生擦撞，前車車主下車理論時，肇事駕駛將前車撞向山壁繼續...
林姓男子吸K菸闖中橫便道發生擦撞，前車車主下車理論時，肇事駕駛將前車撞向山壁繼續逃逸。圖／民眾提供
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林姓男子吸K菸闖中橫便道，飆速連撞5車，最後撞上知名禮儀社的公務車，才被警方逮捕...
林姓男子吸K菸闖中橫便道，飆速連撞5車，最後撞上知名禮儀社的公務車，才被警方逮捕。圖／民眾提供
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林姓男子吸K菸闖中橫便道，撞上前車後未下車，將前車撞向山壁處逃逸，讓遭撞車主傻眼...
林姓男子吸K菸闖中橫便道，撞上前車後未下車，將前車撞向山壁處逃逸，讓遭撞車主傻眼。圖／民眾提供
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