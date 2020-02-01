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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

媽媽洗澡倒臥浴室 一家四口疑一氧化碳中毒送醫

2020-02-01 10:24聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南市北區育德一街一棟大樓的何媽媽，今天凌晨3時許在浴室洗澡時頭暈倒臥，先生聽到太太倒臥聲響，入內發現情況不對勁，疑似一氧化碳中毒，而且一家四口都出現頭暈等症狀，緊急通報119，經救護人員將何家4人送醫，所幸送醫後已無大礙。

台南市消防局調查，這起一氧化碳中毒，疑似是安裝在陽台的屋內式熱水器，因未正確裝設排氣管且陽台加蓋窗戶造成瓦斯燃燒不完全，加上屋內門窗幾乎緊閉不通風所致，還好及時發現，送醫後全平安。

依據內政部統計，去年全國一氧化碳中毒已發生20件，奪走4人性命，並造成60人受傷，且102年至108年燃氣熱水器一氧化碳中毒事件中，近8成是因為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所；其次則是屋內式熱水器未正確裝設排氣管，造成燃燒產生的廢氣無法順利排出所致。

消防局呼籲，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風，若通風不良則易燃燒不完全，且廢氣無法順利排至屋外，可能造成一氧化碳中毒。民眾也要及早檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。

消防局指出，一氧化碳無色無臭，民眾使用熱水器或瓦斯爐時，如有頭暈、嘔吐、四肢無力或意識不清等症狀，要警覺有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，移動到通風良好處休息，如仍嚴重不適，請盡速撥打119求助。

消防局調查，何家安裝在陽台的屋內式熱水器，因未正確裝設排氣管且陽台加蓋窗戶造成瓦...
消防局調查，何家安裝在陽台的屋內式熱水器，因未正確裝設排氣管且陽台加蓋窗戶造成瓦斯燃燒不完全，加上屋內門窗幾乎緊閉不通風。記者邵心杰／翻攝
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消防局提醒，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風，若通風不良則易燃...
消防局提醒，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風，若通風不良則易燃燒不完全，且廢氣無法順利排至屋外，可能造成一氧化碳中毒。記者邵心杰／翻攝
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中毒內政部

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