欠債活不下去？ 夫妻陳屍大崗山區車內

高雄產業道路驚見一對夫婦陳屍車內，死因待查。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄阿蓮大崗山產業道路上，昨天中午傳出一對六旬夫妻陳屍車內，警方調查，這對夫妻疑積欠龐大債務無法償還，才在年後開車到郊區燒炭輕生，初步排除他殺，詳細案情仍需進一步釐清。

據了解，死者夫婦年約六十多歲，家住高雄燕巢區，他們的小兒子透露，父母疑因生意失敗，積欠龐大債務，無法償還，曾向家人透露「已經無法活下去」。

昨天中午這對夫妻與同樣住高雄的小兒子還通過電話，小兒子發現父母談話中情緒極為低落，感覺不大對勁，掛斷電話後，循著記憶中父母親曾去過的地點找人；直到下午二點多，在大崗山風景區龍湖庵附近的產業道路上發現父母的座車，沒想到，發現兩人已無氣息。

高雄湖內警分局接獲死者小兒子的報案，在阿蓮大崗山區產業道路發現一對年約六十歲的男女陳屍車內，警方到達現場，發現兩人疑是燒炭，車內並無遺留任何遺書。

死者小兒子通報警方後，對於父母選擇走上絕路仍難接受，尤其才剛過完年，就要面對與雙親天人永隔的結果，在現場情緒激動到無法完成筆錄。

警方雖然在車內發現有燒炭跡象，但因涉及兩條人命，相關案情尚需進一步調查釐清，預定今天報請檢察官進一步相驗。

大崗山風景區產業道路上，今年元月中旬才發現一名空軍士官與另名女兵陳屍車內，昨又發生夫妻雙亡事件，陳屍地緣十分接近，從過年前到年後都發生不幸事件，也在當地引起議論。

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