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為恭醫院遭散布有確診個案不實訊息 警查獲男子涉案

2020-01-31 22:25聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院在春節連假期間，遭人在網路社群散播不實訊息，指院內已出現武漢肺炎確診病例，縣府及衛生局雖嚴正澄清苗栗縣迄今沒有確診個案，但訊息仍四處散播，全案經警方追查後，已查獲一名涉案的中年男子，院方要求對方在社群澄清發布不實訊息的道歉函後，決定不予追究，有關妨害名譽部分也撤告，但此案涉及違反傳染病防治法的部分，衛生局表示將收到警方相關資料後再依法處理。

為恭醫院指出，院方日前遭民眾在網路社群散布未經查證的不實訊息，即使苗栗縣衛生局嚴正澄清，仍擋不住網路瘋傳；為避免造成民眾恐慌，院方報警請求協助查明散播謠言者，提出妨害名譽等告訴，盼釐清真相並教導民眾正確防疫觀念。

院方說，警方查出一名年約60歲的男子涉嫌轉貼不實訊息，他聲稱當時操作手機不慎按錯，導致訊息轉傳出去；院方要求對方澄清並發布道歉函後，決定不再追究並撤回妨害名譽告訴，這起事件已平和落幕。

為恭醫院表示，為恭醫院是苗栗縣傳染病指定隔離醫院，收到疑似武漢肺炎病人，會依感控規定走指定通道進負壓隔離病房進行篩檢，目前並無確診病例；防疫期間全院醫護人力都投入，過年期間更犧牲年假為防疫努力，期許共同度過武漢肺炎疫情

院方強調依中央疫情指揮中心及疾管署規定辦理收治病患，也請病患及家屬共同配合防疫，進入醫院請佩戴口罩、勤洗手，以維護自身安全，做好衛生管理，保護自己也保護家人；防疫人人有責，呼籲民眾勿發布不實疫情訊息，避免增加現場醫護不必要之負擔及困擾。

為恭醫院指出，近來網路上瘋傳武漢肺炎訊息來自四面八方，許多訊息未經求證，建議民眾搜尋「衛生福利部疾病管制署網站」或加入「Line@疾管家」，以掌握最新且最正確之疫情訊息。目前所有通報的疑似個案皆依規定進行隔離治療並採驗送檢，一切依衛福部疾管署公告為主，請民眾切勿散布疫情謠言，避免觸犯傳染病防治法第63條或社會秩序維護法第63條第5款規定，依法最重可處300萬元罰金，提醒民眾切勿以身試法。

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院是苗栗縣傳染病指定隔離醫院，日前遭不實訊息指院內出現武漢...
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院是苗栗縣傳染病指定隔離醫院，日前遭不實訊息指院內出現武漢肺炎確診個案，造成院方困擾。圖／為恭醫院提供
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苗栗縣頭份市為恭紀念醫院是苗栗縣傳染病指定隔離醫院，日前遭不實訊息指院內出現武漢...
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院是苗栗縣傳染病指定隔離醫院，日前遭不實訊息指院內出現武漢肺炎確診個案，造成院方困擾。圖／為恭醫院提供
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武漢肺炎疫情苗栗縣妨害名譽衛福部

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