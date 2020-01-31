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新莊武聖廟祈福活動 廟方捐消防衣及住警器助防災

2020-01-31 22:09聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市新莊武聖廟為強化消防人員裝備，降低住宅火災傷亡事件的發生，今天藉祈福活動，捐贈10套消防防火衣及500個住宅用火災警報器，盼透過實際物資，讓消防救災及火災預防效能上能有效協助，也保障更多民眾居家安全。

新北市火災預防自治條例修正草案16日經新北市議會三讀審議通過，函報行政院核定後正式公布，舉凡新北市提供學生承租及消防局公告的指定場所，應依住宅用火災警報器設置辦法規定設置住宅用火災警報器。

根據消防局資料研究，夜晚人們熟睡時刻是警戒心最低、行動力最弱的時間，容易造成避難延遲，一旦發生火警容易釀成重大人命傷亡；住宅用火災警報器在火災發生的初期會偵測到高溫或濃煙，同時發出警報聲響及閃光提醒，因此無火警自動警報設備者的住宅，應裝設具備內政部消防署個別認可合格標示的住警器。

新莊武聖廟今天上午捐出500套住宅用火警警報器，希望能讓更多有需求的民眾獲得保障，邀請新北市消防局參與受贈儀式，並舉辦祈福活動，由新北市府秘書長林祐賢及新北消防局長黃德清代表受贈。

新北市消防局表示，依消防法施行細則第13條所定，未依規定裝設住宅用火災警報器或標示避難逃生路線圖，經通知限期改善，屆期未改善者，可處6000元以上3萬元以下罰鍰。

新莊武聖廟捐贈10套消防衣及500具住警器，希望能提升消防安全。記者巫鴻瑋／翻攝
新莊武聖廟捐贈10套消防衣及500具住警器，希望能提升消防安全。記者巫鴻瑋／翻攝
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新莊武聖廟31日上午10點舉辦祈福活動，由新北市府秘書長林祐賢及新北消防局長黃德...
新莊武聖廟31日上午10點舉辦祈福活動，由新北市府秘書長林祐賢及新北消防局長黃德清代表受贈。記者巫鴻瑋／翻攝
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新莊武聖廟31日上午10點舉辦祈福活動，由新北市府秘書長林祐賢及新北消防局長黃德...
新莊武聖廟31日上午10點舉辦祈福活動，由新北市府秘書長林祐賢及新北消防局長黃德清代表受贈。記者巫鴻瑋／翻攝
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