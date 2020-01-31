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鐵鍊綑走整台ATM挖空現鈔 竊盜集團判賠銀行165萬

2020-01-31 17:14聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

歐姓男子為首的竊盜集團深夜闖入打烊的超商，大肆搜刮香菸、收銀機，還將重達300公斤的ATM自動櫃員機整台用鐵鍊綑綁開車拖走，破壞外殼竊得127萬多元現金，刑事部分歐等4人被依竊盜判刑1年8月至3年5月，民事部分，法院判歐等得賠償中國信託銀行165萬多元損失，可上訴。

檢警調查，歐男去年3月29日和史姓、許姓及張姓同夥，凌晨3點多先到中壢1間便利超商，由史在門外負責把風、接應，另3人拿千斤頂強行破壞鐵轉門，隨後入店內偷走內含7000元的1台收銀機，以及1個保險箱，得手後隨即逃逸。

隔天凌晨3點多，4人再轉往新屋區鎖定另間超商，同樣由史在外把風，歐等分別持鐵橇打碎強化玻璃，闖入店內竊走219盒香菸、2台收銀機，甚至用鐵鍊綑綁重達300公斤的中國信託銀行的ATM自動櫃員機，一頭連接貨車，強行將櫃員機破壞拖走，竊取裡面的127萬7800元現金。

眾人得手後，合力破壞ATM自動櫃員機外殼，取出現金並丟棄在新竹線後湖的福興溪中，民眾見自動櫃員機破了個大洞，警方獲報到場也見內部早已被掏空。

法院審酌，歐等不思以正當手段獲取財物，因一時貪念任意竊取他人財物，事後也未和被害人達成和解，考量4人最終坦承犯行、態度尚可，依結夥三人攜帶兇器毀越門扇竊盜罪、共同犯竊盜罪等，判處歐男3年5月、許、張各1年10月，張1年8月。

而遭竊的中國信託也提起連帶民事損害賠償，主張除了損失的現金127萬7800元現金，另得花費37萬2800元採購新的ATM自動櫃員機，一共向4人求償165萬600元。

史男表示，自己確實有和3人一同作案，但他僅分得24萬9500元，歐、許拿的跟他一樣多，而張則取剩下的50多萬元，他記得ATM裡面是120多萬元，並表示，法院審酌他該賠多少就是多少，也願意和受害的中國信託道歉；至於歐、許及張經合法通知均未到庭辯論。

民事庭認為，歐等4人竊盜行為刑事部分已判刑，且史男也不否認，認定中國信託求償有據，判處歐等4人得連帶賠償165萬600元。

歐等4人破壞ATM自動櫃員機，取出現金後丟棄在新竹線後湖的福興溪中。圖／報系資料...
歐等4人破壞ATM自動櫃員機，取出現金後丟棄在新竹線後湖的福興溪中。圖／報系資料照
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竊盜超商新竹

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