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澎湖漁船擱淺 船上2名人員平安獲救返航

2020-01-31 16:30聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

澎湖縣政府消防局今天受理海巡署第十三巡防區陳管制官轉報，位在馬公市風櫃西港與雞籠嶼間海域（約距西港0.3海浬處），發現漁船新得發16號擱淺，船上計有船員2名，人員狀況尚屬安全。經派員趕到現場，加上中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會與民間友船合作，在下午已成功將擱淺船隻順利搶救脫困，船上2名人員平安獲救返航。

澎湖消防局上午獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，出動3 車 9 人前往風櫃西港，由大隊長陳正宜負責指揮。

勤務人員到達現場後，因海象不佳，消防局救生艇無法下艇前往救援，消防局隨即通知澎湖縣救難協會與中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會調派船艇與人員支援，船主也聯繫民間友船（成雙全號）前往協助脫困。

由於案發當時適逢海水退潮期間，消防局勤務人員先行在於現場整備救災裝具，並等候支援救災的救難船艇。到近午，潮汐水位將逐漸漲潮之際，勤務人員不畏寒流低溫與海象惡劣之救災環境，當時時風力4級、陣風6級與浪高約1.2公尺，立即搭乘澎湖縣救難協會船艇前往事發地點，游泳登上雞籠嶼，以浮力袋（桶）繩索等裝備，再加上中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會與成雙全號通力合作下，終於將擱淺船隻順利搶救脫困，船上2名人員也平安獲救返航。

澎湖縣政府消防局今天受理海巡署第十三巡防區陳管制官轉報，位在馬公市風櫃西港與雞籠...
澎湖縣政府消防局今天受理海巡署第十三巡防區陳管制官轉報，位在馬公市風櫃西港與雞籠嶼間海域，發現漁船新得發16號擱淺，船上計有船員2名，經派員趕到現場，加上中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會與民間友船合作，在下午已成功將擱淺船隻順利搶救脫困，船上2名人員平安獲救返航 。圖／澎湖縣政府消防局提供
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澎湖海巡署紅十字會

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