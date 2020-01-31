影／汪星人救酒醉妙齡女 所長給忠犬愛的抱抱

汪星人立大功！台中市一名20多歲楊姓女子酒醉路倒，她的寵物法國鬥牛犬在旁焦急鳴叫、轉圈，警方到場協助爛醉如泥的女子返家，楊女卻執意徒步，不上警車，還因太醉抱不動寵物，所長江清萬抱著重約20公斤的狗狗與楊女徒步找住所，最後江將狗狗抱進警車並說，「狗狗坐上車了，妳要不要上車回家？」楊女這才甘願上車，順利回家。

台中市20多歲的楊女前天與友人在草悟道聚餐，楊女酒後帶著寵物法國鬥牛犬徒步返家，行經中興街卻不勝酒力路倒，忠犬在旁焦急鳴叫、繞圈圈，寸步不離主人身邊，一旁路人見狀報警。

「小姐！小姐！妳還好嗎？」台中市第一警分局公益所所長江清萬與女警黃伊君呼叫女子，楊女執意住家就在前方，要徒步不要上警車。

所長江清萬說，楊女爛醉如泥根本抱不動愛犬，該隻法鬥看似成年狗、體重約20公斤，女警抱起來相當吃力，由他沿路抱著狗狗，所幸該隻法鬥相當乖巧，願意讓他「愛的抱抱」。

陪同女子走了許久，江清萬見楊女堅持不上警車，就將乖巧的法鬥抱進警車並詢問，「狗狗坐上車了，妳要不要上車回家？」楊女這才甘願坐進警車，警方在前方約500公尺處找到楊女位在美村路的住所。