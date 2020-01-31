影／女消防員拍超強鬼片 提醒注意這個「隱形殺手」

嘉義市消防局第一大隊德安分隊隊員陳兪君、林煒衡，構思防範一氧化碳中毒宣導影片，並邀請役男楊承翰、劉俊廷參與演出，拍攝鬼片「死瀰」，呈現一氧化碳無色無味，瀰漫居家環境致死之嚴重性，提醒民眾正確安裝、使用燃氣熱水器，保持居家良好通風，防止一氧化碳中毒。

嘉義市消防局表示，近日強烈寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，據統計，約有7成一氧化碳中毒案件，發生於12月、1月及2月等溫度較低之月份，一般人吸入過量一氧化碳後，通常會有疲倦、昏眩等不適症狀不易察覺，漸而有四肢無力、意識不清症狀，往往在中毒而不自覺狀況下昏睡死亡，因此被稱為居家環境的「隱形殺手」。

德安分隊隊員陳兪君說，消防局一直鼓勵分隊做防範一氧化碳中毒宣導，她和林煒衡2個月前就開始構思，如何才能讓宣導片不要流於形式，能讓人真正感受一氧化碳的可怕，經過多次討論才決定拍鬼片，以類似預告片快節奏方式，呈現一氧化碳的可怕及劇情張力。

「我很怕鬼！」陳兪君坦言，當初規劃劇本、構思劇情過程真的很掙扎，到戶外拍攝時她也不敢自己跑，總要由同事一起跑幾次、練習多次後才能獨自演出，斷斷續續拍攝、剪接近2個月才完工，看到效果真的很開心，也希望真的能達到宣傳效果。