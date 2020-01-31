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寒流夜可疑男子瑞芳遊蕩 警盤查竟是初三走丟的失智男

2020-01-31 11:47聯合報 記者吳淑君／新北即時報導

這幾天寒流來襲，到處冷颼颼，尤其入夜後急凍，許多人躲在家不敢出門，但前日深夜一點多，一名男子在瑞芳區美食街外徘徊，瑞芳派出所所長陳軒竣等人巡邏遇見，原以為他想偷商家財物，上前盤查，發現他語無倫次，研判是走失的失智男，看他穿著單薄，趕緊帶回派出所安置並提供熱食，最後透過失蹤協尋系統資料比對出他的身分，送他回家。

瑞芳警分局指出，前日深夜一點多，一名男子不斷在瑞芳區美食街外徘徊，瑞芳派出所所長陳軒竣及警員劉冠宏、李宗軒、郭洧愷巡邏行經該處時，發現這名可疑男子。

原本以為男子是想偷竊商家財物，於是上前盤查，結果這名男子語無倫次，對於警方問題一問三不知，警方發現這名男子並無酒醉情形，研判應是有智能障礙而從家中走失。

該男子身上並無任何身分證件，警方先將這名男子帶回派出所安置，並提供熱食，讓他暖暖身，在詢問過程中詢問住哪及姓名，只得到基隆、新店，以及阿七等單詞，讓警方只能以有限線索不斷拼湊。

最後透過失蹤協尋系統資料比對過往資料交叉比對，終於發現該男子身分，立即聯繫家屬，原來該男子家住新店碧潭，在初三時自家中走丟，竟走到了瑞芳。

但因該男家屬家境清寒，又無交通工具可以接送，陳所長與同仁親自將該男子送返新店碧潭家中，並提醒家屬多關心留意。

瑞芳警分局表示，民眾家中若有常走失家屬，可至公所申請防走失手鍊或至警局申請指紋建檔，以利後續警方協尋。

男子前晚在瑞芳區美食街外徘徊，瑞芳派出所所長陳軒竣等人巡邏遇見，發現他語無倫次，...
男子前晚在瑞芳區美食街外徘徊，瑞芳派出所所長陳軒竣等人巡邏遇見，發現他語無倫次，趕緊帶回派出所安置並提供熱食，還查出他的身分，送他回家。圖／瑞芳警分局提供
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男子前晚在瑞芳區美食街外徘徊，瑞芳派出所所長陳軒竣等人巡邏遇見，原以為他想偷商家...
男子前晚在瑞芳區美食街外徘徊，瑞芳派出所所長陳軒竣等人巡邏遇見，原以為他想偷商家財物，上前盤查，發現他語無倫次，趕緊帶回派出所安置並提供熱食。圖／瑞芳警分局提供
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