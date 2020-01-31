被詛咒車禍喉癌中風 尹立：字很醜請好好練一下

積極推動罷韓的Wecare高雄發起人尹立，在臉書上說收到詛咒信，寫著「尹立車禍、尹立喉癌、尹立中風」。尹立今天表示，無論是對罷免活動或對於個人的抹黑，都並非良好社會示範，呼籲社會大眾秉持愛與包容、尊重多元意見，避免抹黑、造謠、謾罵、詛咒等行為。也不忘揶揄一下寄信人，「字真的很醜，還是好好練一下為佳。」

尹立說，之前各種恐嚇、威脅、謾罵的實體信與訊息都收過，用符咒或命術直接詛咒的這是第三封。推動罷免韓國瑜至今，一直有說著道德啦、良心啦、愛與包容啦的人，要不是造謠無中生有的氣爆公共藝術的案子，不然就是抹黑他沒有經手過的標案，或者連教學評量平均近90分的他也要被黑，連大港開唱等城市品牌也被做掉。

尹立表示，罷免是憲法賦予的公民權，希望大家能夠遵守民主機制。寄送這些信件的民眾受到特定媒體與陣營餵養不實資訊，除造成社會對立，也感到可惜。無論是對罷免活動或對於個人的抹黑，都並非良好社會示範，呼籲社會大眾秉持愛與包容、尊重多元意見，避免抹黑、造謠、謾罵、詛咒等行為。

目前罷免二階進度，首日已收到超過3萬份連署書；昨日光復高雄總部也回收超過1萬份，再加上其他連署站，總體應已達6、7萬份。尹立說，接下來將進入週末，預期會再有一波踴躍的連署熱潮。如此盛況超乎預期，但仍呼籲未參與的民眾前往總部或各連署站行使公民權利。依照法規，軍公教人員無法參與罷免第一階段的提議，但可進行第二階段的連署。