網路散播武漢肺炎疫情謠言 2男女吃官司

高雄台商回台後到舞廳趴趴走，經檢驗是武漢肺炎台灣第二個確診病例後，有2名男女分別在網路「批踢踢實業坊」及臉書「我是左營人」，涉嫌散播台商居住地，以及到某醫院掛急診，並稱醫院已封鎖急診室。高雄市衛生局交由高雄警方查辦，找出留言的蘇姓男子和許姓女子，依違反傳染病防治法及社會秩序維護法罪嫌移送法辦。

高雄市衛生局在1月25日發布這名台商21日回台後，22日曾到高雄金芭黎舞廳，後來23日發病，24日經確診罹患武漢病毒。26日衛生單位雖曾進一步提及，這名台商曾到高雄左營早餐店、皮膚科就診，引起一陣恐慌。

蘇姓男子（32歲）和許姓女子（30歲）在1月27日，便分別在網路「批踢踢實業坊」及臉書「我是左營人」，蘇留言「有婦人自稱和台商打麻將」、「出現症狀去海總掛急診」、「海總昨晚封鎖急診室禁止出入」，許女留言「昨日九點多海總已經封起來了」等語。衛生局當天立即說明國軍高雄總醫院左營分院（即海總）並無封閉急診室情事，並將網路截圖，送交高雄市警方查辦。

高雄市警刑警大隊科偵隊查出蘇、許身分，傳喚2人到案，許女已在27日當日就將留言下架，蘇姓男子30日將留言下架。2人都稱是看到他人的留言才轉傳，要提醒朋友注意防疫。