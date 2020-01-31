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網路散播武漢肺炎疫情謠言 2男女吃官司

2020-01-31 11:21聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄台商回台後到舞廳趴趴走，經檢驗是武漢肺炎台灣第二個確診病例後，有2名男女分別在網路「批踢踢實業坊」及臉書「我是左營人」，涉嫌散播台商居住地，以及到某醫院掛急診，並稱醫院已封鎖急診室。高雄市衛生局交由高雄警方查辦，找出留言的蘇姓男子和許姓女子，依違反傳染病防治法及社會秩序維護法罪嫌移送法辦。

高雄市衛生局在1月25日發布這名台商21日回台後，22日曾到高雄金芭黎舞廳，後來23日發病，24日經確診罹患武漢病毒。26日衛生單位雖曾進一步提及，這名台商曾到高雄左營早餐店、皮膚科就診，引起一陣恐慌。

蘇姓男子（32歲）和許姓女子（30歲）在1月27日，便分別在網路「批踢踢實業坊」及臉書「我是左營人」，蘇留言「有婦人自稱和台商打麻將」、「出現症狀去海總掛急診」、「海總昨晚封鎖急診室禁止出入」，許女留言「昨日九點多海總已經封起來了」等語。衛生局當天立即說明國軍高雄總醫院左營分院（即海總）並無封閉急診室情事，並將網路截圖，送交高雄市警方查辦。

高雄市警刑警大隊科偵隊查出蘇、許身分，傳喚2人到案，許女已在27日當日就將留言下架，蘇姓男子30日將留言下架。2人都稱是看到他人的留言才轉傳，要提醒朋友注意防疫。

警方認為，相關疫情資訊應由中央流行疫情指揮中心統一發布，避免以訛傳訛，但2涉案人的貼文未經查證，已造成人心惶惶，依違反傳染病防治法及社會秩序維護法罪嫌移送法辦。據傳染病防治法第9條及第64之1條規定，可處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰；社會秩序維護法第63條1項5款，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

蘇姓男子在「批踢踢實業坊」的留言截圖。記者林保光／翻攝
蘇姓男子在「批踢踢實業坊」的留言截圖。記者林保光／翻攝
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許姓女子在「我是左營人」的留言截圖。記者林保光／翻攝
許姓女子在「我是左營人」的留言截圖。記者林保光／翻攝
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高雄市刑警大隊今天公布涉案人散播武漢肺炎疫情內容。記者林保光／攝影
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高雄市假消息武漢肺炎

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