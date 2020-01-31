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男虐兒囚妻 藏人還騙警

2020-01-31 00:40聯合報 記者卜敏正魯永明／嘉義報導

郭男坦承孩子哭鬧、勸止不聽，掌摑孩子臉頰及四肢。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照...
郭男坦承孩子哭鬧、勸止不聽，掌摑孩子臉頰及四肢。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
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嘉義縣邱姓女子過年期間以臉書私訊友人，指她和一歲兒子被酒後的郭姓丈夫毆打，友人將訊息轉到網路求助。警方前晚獲悉後救出被限制行動的邱女母子，逮捕郭；郭承認動手教訓哭鬧兒子。檢方認定郭涉犯傷害及妨害自由罪嫌，以有再犯之虞聲押，法院裁定十二萬元交保。

嘉義縣社會局表示，社工陪同邱女母子驗傷、聲請暫時保護令，評估小孩在母親照護下安全，不須強制安置寄養家庭，邱女已透過友人協助遷居他處。

嘉義縣警方本月廿七日發現網路傳出截圖，內容是一歲幼童疑被人酒後掌摑、臉部受傷，邱女在私訊給友人的內容寫到，「他也這樣打我，我真的受不了，姐姐救救我好不好」、「他酒後又很生氣，動手打我小孩…」。警方隨即到郭家查訪，但未見郭及邱女母子，透過手機定位發現郭在台南，立即發布消息協尋。

警方前晚再次到郭家查訪，剛好看到郭帶著邱女母子返家，員警尾隨進屋詢問，郭先將邱女母子藏在二樓，還向員警謊稱邱女不在家；員警怒斥郭說謊，郭才將二人帶下樓。

員警發現幼童臉上還有些許紅腫，邱女也表示人和手機都被郭控制，不准對外聯絡，警方立即依妨害自由現行犯逮捕郭。郭也坦承孩子哭鬧、勸止不聽，掌摑孩子臉頰及四肢。

附近鄰居表示，郭是男童繼父，年前一家人才搬回郭位於義竹的老家，聽說郭酒後會對小孩動手，看到網路相片後也嚇一跳，直言「怎麼把孩子打成這樣！」

嘉義寄養家庭社工

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