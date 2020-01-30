親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

又一國淪陷！菲律賓出現首例武漢肺炎確診案例

北海道滑雪場驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

車尾被撞自認被害人 法官：騎車未禮讓要負七成責任

2020-01-30 16:00聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蔡男騎機車穿越信五路欲騎進信四路16巷時，與信五路直行汽車發生碰撞。法官指蔡騎車...
蔡男騎機車穿越信五路欲騎進信四路16巷時，與信五路直行汽車發生碰撞。法官指蔡騎車未暫停讓多線車道先行，要負七成過失責任，判賠2萬1350元。（示意圖、車輛及人物皆非新聞當事者）記者邱瑞杰／攝影
分享

蔡姓男子騎機車從巷道穿越信五路時，車尾與信五路直行由邵男駕駛的汽車的左前車頭發生碰撞。邵求償修車等費用3萬零5百元，蔡辯稱，他是被撞的受害者。法官指出，蔡騎車行經無號誌路口，未暫停讓多線車道先行，要負七成過失責任，判賠2萬1350元。全案可上訴。

邵男指出，蔡男2018年10月10日騎機車從基隆市信五路小巷駛出後，撞上他駕駛的汽車，造成汽車受損。他向區公所申請調解，要求蔡賠償修車費2萬7500元及申請交通事故鑑定費3千元，蔡拒不到場，訴請蔡男給付3萬零5百元。

蔡男具狀答辯，車禍當天是他的機車遭邵駕車碰撞，因為碰撞處分為汽車左前方、機車後方車牌位置。兩車碰撞後，他的機車倒地滑行，碰撞信五路49號的鐵門才停下。

法官查出，交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會依雙方應訊筆錄、現場圖、現場車損照片、監視錄影器、行車紀錄器等證據，認定事故發生前，邵男駕車行駛於信五路左轉車道，蔡男騎車由右側長榮桂冠酒店大樓後方無名巷駛出，穿越信五路欲騎進對面的信四路16巷時發生碰撞，當時另有輛計程車在巷口處違停。

行車事故鑑定覆議會指蔡男騎車行經無號誌路口，「少線道車未暫停讓多線車道先行」為肇事主因。邵男駕車行經無號誌交岔路口，「未減速慢行，作隨時停車之準備」，計程車「於禁止臨時停車處停車，影響視距」為肇事次因。 法官指蔡稱是交通事故被害人，但未提出證據，不予採信，邵男請求損害賠償有理。

法官說，審酌雙方過失情節，邵男、違停計程車司機應各負15%過失責任，蔡男則要負70%過失責任，所以邵請求賠償金額以3萬零500元的70%為限，也就是2萬1350元。

事故計程車車道

延伸閱讀

飛機撞計程車 最「幸運」小黃司機求償興航4百...

影／路人與運將馬路拳擊KO賽 轎車叭一下竟公...

春節台東計程車坐地起價 縣府要管了

男子喝酒泥醉大鬧計程車 還調戲女警：為什麼要...

相關新聞

嘉義男子騎車載兒返校被倒塌路樹壓傷 兒毫髮無傷

2020-01-30 16:44

擔心兒子過年生病沒人顧 8旬老母急探病卻走失

2020-01-30 16:07

消防宣導不再限於國台客語 講英文也能通

2020-01-30 15:57

資源回收商被偷6500萬元 律師：別瞧不起回收業者啊

2020-01-30 14:54

阿里山林鐵眠月線發生失足意外 女子滑落2層樓邊坡

2020-01-30 14:40

影／路人與運將馬路拳擊KO賽 轎車叭一下竟公親變事主

2020-01-30 13:47

影／酒後衝突男返家遭伏擊中槍 農機店被波及開門驚呆

2020-01-30 12:25

過年護鈔任務多 台中清水警分局共護鈔9100萬

2020-01-30 11:11

台中南屯貨櫃倉庫起火 警消馳援現場滅火

2020-01-30 11:07

外籍男子警局求助 語言不通用筆畫出需求

2020-01-30 10:09

蘭嶼釣客落海 1游上岸2失蹤

2020-01-29 23:11

反罷韓？高雄綠議員設連署點 女子踢翻金爐

2020-01-29 22:01

迎財神前賭場被抄 納骨堂旁聚賭高雄警逮73人

2020-01-29 19:49

刮中彩券600元想兌獎卻迷路 警察1小時找回老翁

2020-01-29 18:14

曾沛慈、楊子儀、瑞莎奉茶 刑事局反毒影片觀看破百萬

2020-01-29 17:22

醫院篩檢武漢肺炎 傳有民眾咆哮不配合

2020-01-29 17:19

泰美女放天燈掉皮包 平溪所長未婚妻神助2小時物歸原主

2020-01-29 15:36

保平安！北極殿點光明燈 消防分隊進行防火宣導

2020-01-29 15:27

轎車爆胎停國道三號路肩 聯結車連撞3車2人傷

2020-01-29 15:08

蘭嶼3釣客1上岸2失蹤 陸海空持續搜救

2020-01-29 13:26

雲林鐵路警察宣導交通安全 自費送錢母一千個索取一空

2020-01-29 13:04

桃園市力行市場香燭倉庫火警 庫存品付之一炬

2020-01-29 13:03

疑鞭炮屑復燃惹的禍 半夜惡火竹南公廁付之一炬

2020-01-29 12:34

康復之家管理員幫住民拉筋 竟重壓致粉碎性骨折

2020-01-29 12:18

嘉義疑似虐兒案 警方手機定位追施暴男子

2020-01-29 12:08

蘭嶼海釣船疑遭湧浪打翻 2釣客失聯 警消及海巡搜救中

2020-01-29 11:34

初五開工日亞泥花蓮廠傳火警 冒出大量濃煙

2020-01-29 11:29

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

裝病詐得5千多萬元保險理賠 花蓮家族涉詐欺遭起訴

2020-01-30 10:14

飛機撞計程車 最「幸運」小黃司機求償興航4百萬敗訴

2020-01-30 15:03

台中網紅被當「護國舞小姐」 網路瘋傳她上警局提告

2020-01-30 09:14

門沒鎖引賊 6500萬現金全搬走 17天後才報案

2020-01-30 00:06

離奇竊案被害人是回收界大盤商 擁整排透天厝

2020-01-30 00:09

少女為養男友下海賣身 被逼先「試車」後才能上工

2020-01-30 11:23

旅客跌落烏日站月台遭普悠瑪撞死 上下行列車皆有延誤

2020-01-30 10:11

照片遭盜用稱金芭黎「護國女英雄」 女子報案

2020-01-29 22:53

新北金山發生槍擊案 男子被開5槍大腿中1槍送醫

2020-01-30 10:19

水電工挖礦賺比特幣 10個月詐台電電費167萬

2020-01-30 12:19

資源回收商被偷6500萬元 律師：別瞧不起回收業者啊

2020-01-30 14:54

台東火車站科技執法 3分鐘不走就開罰

2020-01-30 10:29

欠稅30幾萬實在繳不出 近6千萬透天厝遭法拍欲哭無淚

2020-01-30 16:29

460人居家隔離 若拒定位手機可重罰30萬

2020-01-30 00:32

反罷韓？高雄綠議員設連署點 女子踢翻金爐

2020-01-29 22:01

陳水扁保外醫治講四方 法官異動頻換人

2020-01-30 11:29

新北警員侵占近百遺失證件參加抽獎 法官批：敗壞官箴

2020-01-30 13:18

假國手警察PO「帶武漢好料回家」 檢方2天迅速起訴他

2020-01-30 15:48

花蓮家族8人裝病詐保千萬 有醫生仍堅持診斷無誤

2020-01-30 16:08

交往送保時捷當禮物 他分手向前女友討31支名表+295萬

2020-01-30 15:23

開工日就發生憾事！一男子疑墜落軌道遭普悠瑪撞擊死亡

2020-01-30 11:06

「金錢能腐蝕人心！」家族成員互學裝病詐保千萬

2020-01-30 15:37

影／路人與運將馬路拳擊KO賽 轎車叭一下竟公親變事主

2020-01-30 13:47

新店彩券行兒子縱火燒死母 檢方依殺人罪聲押

2020-01-29 19:46

旅客跌落烏日站遭普悠瑪撞死 延誤近500分、影響7千人

2020-01-30 12:33

影／酒後衝突男返家遭伏擊中槍 農機店被波及開門驚呆

2020-01-30 12:25

男酒後打1歲童還將妻兒藏2樓 檢警逮捕聲請羈押

2020-01-30 13:45

阿里山林鐵眠月線發生失足意外 女子滑落2層樓邊坡

2020-01-30 14:40

不爽父親「被漏氣」！少年開5槍伏擊父友人 攜掌心雷投案

2020-01-30 14:05

到海邊試槍 彈殼掉落擋風玻璃下方竟「載」回家成證物

2020-01-30 10:30

刮中彩券600元想兌獎卻迷路 警察1小時找回老翁

2020-01-29 18:14

車尾被撞自認被害人 法官：騎車未禮讓要負七成責任

2020-01-30 16:00

外籍男子警局求助 語言不通用筆畫出需求

2020-01-30 10:09

迎財神前賭場被抄 納骨堂旁聚賭高雄警逮73人

2020-01-29 19:49

疑家人說他壞話 縱火害母死姊傷

2020-01-30 00:11

女兒被老師打肚子？母親控幼兒園「人間煉獄」要賠錢！

2020-01-30 13:54

瑞芳警分局偵查隊前隊長遭控貪汙 無罪確定

2020-01-30 10:09

開春第2起 普悠瑪110次進烏日站1死初步排除外力介入

2020-01-30 13:46

台北分署春節後首場拍賣 原北市中興高中校地下周標售

2020-01-30 15:59

販售團購低價奶粉攏是假？郭女先後共被判7年2月

2020-01-30 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top