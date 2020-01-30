車尾被撞自認被害人 法官：騎車未禮讓要負七成責任

蔡男騎機車穿越信五路欲騎進信四路16巷時，與信五路直行汽車發生碰撞。法官指蔡騎車未暫停讓多線車道先行，要負七成過失責任，判賠2萬1350元。（示意圖、車輛及人物皆非新聞當事者）記者邱瑞杰／攝影 分享 facebook

蔡姓男子騎機車從巷道穿越信五路時，車尾與信五路直行由邵男駕駛的汽車的左前車頭發生碰撞。邵求償修車等費用3萬零5百元，蔡辯稱，他是被撞的受害者。法官指出，蔡騎車行經無號誌路口，未暫停讓多線車道先行，要負七成過失責任，判賠2萬1350元。全案可上訴。

邵男指出，蔡男2018年10月10日騎機車從基隆市信五路小巷駛出後，撞上他駕駛的汽車，造成汽車受損。他向區公所申請調解，要求蔡賠償修車費2萬7500元及申請交通事故鑑定費3千元，蔡拒不到場，訴請蔡男給付3萬零5百元。

蔡男具狀答辯，車禍當天是他的機車遭邵駕車碰撞，因為碰撞處分為汽車左前方、機車後方車牌位置。兩車碰撞後，他的機車倒地滑行，碰撞信五路49號的鐵門才停下。

法官查出，交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會依雙方應訊筆錄、現場圖、現場車損照片、監視錄影器、行車紀錄器等證據，認定事故發生前，邵男駕車行駛於信五路左轉車道，蔡男騎車由右側長榮桂冠酒店大樓後方無名巷駛出，穿越信五路欲騎進對面的信四路16巷時發生碰撞，當時另有輛計程車在巷口處違停。

行車事故鑑定覆議會指蔡男騎車行經無號誌路口，「少線道車未暫停讓多線車道先行」為肇事主因。邵男駕車行經無號誌交岔路口，「未減速慢行，作隨時停車之準備」，計程車「於禁止臨時停車處停車，影響視距」為肇事次因。 法官指蔡稱是交通事故被害人，但未提出證據，不予採信，邵男請求損害賠償有理。

法官說，審酌雙方過失情節，邵男、違停計程車司機應各負15%過失責任，蔡男則要負70%過失責任，所以邵請求賠償金額以3萬零500元的70%為限，也就是2萬1350元。