獨居老翁迷途蹲坐路旁 龍潭暖警助返家

居住平鎮區80歲鍾姓老翁，昨晚間9時許被民眾發現獨自蹲坐在龍潭區永平路旁水溝，因天氣寒冷直發抖。龍潭警分局石門派出所獲報趕往處理，發現年邁老翁疑有失智，遲遲無法表達身分及住所，開著巡邏車將老翁載回派出所查證身分。

鍾姓老翁到派出所後，神情焦急且情緒激動的直稱，我肚子好餓想回家。石門派出所警員翁祖聖、女警江薇及鄒詠如，看到當下場景不禁鼻酸，因在這天氣寒冷的晚上且年節假期中，老翁竟獨自在外受寒。

老翁可能是因為體力耗盡，身體不停地顫抖，隨即自掏腰包購買晚餐及熱飲給老翁果腹，關懷照料安撫情緒後，經警用電腦人臉辨識系統比對後，確認老翁身分，順利的找到家屬，老翁得以平安返家。

經了解，鍾姓老翁獨自家住在平鎮區，多年來經常會自己步行到附近街道公園閒逛散心，但約傍晚左右就會自動返家，但卻可能因年邁忘了返家的路，竟然就這樣走到了約15公里外的龍潭。

老翁住在楊梅區的兄長，平時感情和睦，幾乎天天都會電話聯繫關心，昨日晚間卻遲遲連絡不上胞弟，出門前往平鎮住家找尋時，卻接到警員的電話通知，才知道胞糑竟走到龍潭區迷途。

鐘姓老翁兄長趕赴派出所時表示，胞弟因患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又不便，看見弟弟平安且警方又細心照料，不禁紅了眼眶，非常感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬道謝。