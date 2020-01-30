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阿里山林鐵眠月線發生失足意外 女子滑落2層樓邊坡

2020-01-30 14:40聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣消防局今天上午11點37分接獲報案，一名女子與丈夫前往嘉義縣阿里山鄉眠月線鐵路旅遊，不慎滑落2層樓邊坡，消防人員獲報後趕往現場，發現女子右腳踝疑似開放性骨折，因此路段林業鐵路的板車及救護車無法抵達，只能徒步搬運女子下山，消防人員已申請直升機前往救援。

阿里山鄉林業鐵路眠月線在921地震之後，路基嚴重崩壞封閉至今，成為許多登山客口中「消失的眠月線」，但因景色優美，且可抵達知名景點水樣森林，讓許多登山客願意冒險前往，不過近幾年常發生民眾失足受傷事故，阿里山林鐵及文資處也在重點路段設置告示牌提醒民眾不要以身涉險。

阿里山鄉林業鐵路眠月線今天上午發生一起女登山客疑似失足滑落2層樓邊坡意外。圖／聯...
阿里山鄉林業鐵路眠月線今天上午發生一起女登山客疑似失足滑落2層樓邊坡意外。圖／聯合報系資料庫
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阿里山鄉林業鐵路眠月線今天上午發生一起女登山客疑似失足滑落2層樓邊坡意外。圖／聯...
阿里山鄉林業鐵路眠月線今天上午發生一起女登山客疑似失足滑落2層樓邊坡意外。圖／聯合報系資料庫
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