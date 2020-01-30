影/每年春節派出所成金庫 善化慶安宮香油錢保證安全

每年春節初一到初五許多廟宇香油錢收入大增，鄉鎮大廟都有好幾百萬，台南善化慶安宮這十幾年來警方都有警方幫忙，特別提供派出所充當金庫專人看守，一路全程服務護送到銀行，保證絕對安全。不過也有大廟不以為意，新豐區大廟歸仁仁壽宮有一萬多人安太歲點光明燈，不過廟方表示，銀行都會請保全業者去收錢，沒有特別請警方護鈔。

善化慶安宮過年期間湧進大批香客，除夕至初五的香油錢、安太歲和光明燈等收入，就近6百萬元，不過廟方一點也不擔心，因為初一至初五每天晚上都有轄區善化派出所警員護鈔，將現金存入派出所內的「槍櫃」，初六上班日才請警方護鈔並通知銀行派專員，把現金存入銀行。

今天上午警方和廟方常務監查洪獻章、財務組長胡玉真等2人逐一清點香火錢，廟方感謝善化警方的配合。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，今年雖過年假期不長又有「武漢肺炎」，但因天氣好光是初一上午香油錢、安太歲和光明燈收入就比去年多出100萬，每天都湧入大批香客，把廟內擠得水洩不通；今年信徒捐獻的香油錢約有近600萬元。因銀行過年不營業，派出所槍械室暫時挪為「金庫」供廟方存放，非常安全。

慶安宮管委會主委張志勝表示，今年投注的香油錢與去年差不多，還好多虧了警方的幫忙，這是「最大心」的服務。