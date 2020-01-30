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影/路人與運將馬路拳擊KO賽 轎車叭一下竟公親變事主

2020-01-30 13:47聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

春節過年假期火氣大! 桃園市一名網友今天上午PO文表示，本月28日下午在台茂購物中心前馬路，一名圍藍圍巾、橘紅外套男子與計程車司機行車糾紛，雙方在馬路上演拳擊賽，造成車輛回堵，後方第一輛車主按喇叭，不料藍圍巾橘紅外套男子不爽，向按喇叭車主開罵「三字經」踹車，該車主報警決定提告，引起網友熱議，認為「車主看戲，幹嘛跳下去參一腳」「公親變事主」!

網友在臉書「爆料公社」社群指出，本月28日下午台茂購物中心前路口，一輛轎車與計程機行糾紛，圍藍圍巾、穿橘紅色外套男子與計程車「運將」在馬路上演拳擊，該男子擺出「拳擊」移動架勢、運將「不動如山」，回堵第一輛車主為了安全著想，按喇叭示警，不料藍圍巾橘紅衣男子不知是嚇到、還是打不過小黃司機遷怒，對無辜被擋車主開罵「三字經」、還踹車一腳，車主莫名奇妙遭池魚之殃決定提告。

網友表示，「其實橘衣男是很害怕，你看他用凌亂步伐掩蓋內心的不安…」、「覺得小黃司機戴帽子那一剎那，橘衣男有嚇到、後縮！」，「可以退票嗎? 我在等一拳KO耶」，「下次人家打架，你就不要按喇叭啦、不然人家會以為你想加入」!

蘆竹警方表示，該起行車糾紛起因是藍圍巾、橘紅衣男子走路經過該路口，與計程車司機口角糾紛，被堵轎車按喇叭引發另一起糾紛，警方已接獲報案人提告，正在依法進行調查，計程車司機如果非遇突發狀況，任意將車輛暫停車道上，查證屬實將根據道路交通管理處罰條例規定，可處罰6千元以上、2萬4千元以下罰鍰及吊扣牌照3個月。

桃園市行人（藍圍巾橘紅衣）與計程車司機糾紛，一旁堵車轎車按喇叭，被波及遭罵三字經...
桃園市行人（藍圍巾橘紅衣）與計程車司機糾紛，一旁堵車轎車按喇叭，被波及遭罵三字經踹車，「公親變事主」引熱議。圖／取自臉書「 爆料公社」社群
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車主圍巾計程車

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