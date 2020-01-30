旅客跌落烏日站遭普悠瑪撞死 延誤近500分、影響7千人

用LINE傳送

用LINE傳送

台鐵三天兩起旅客跌落月台遭撞事故。台鐵說，今天上午110次普悠瑪號烏日站死傷事故，因路線處理事故封鎖，於中午12時05分恢復雙線通車，影響21列次、近7000人，累計延誤近500分鐘。