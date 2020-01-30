親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

武漢肺炎列國際公衛緊急事件？規定怎麼說？

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

旅客跌落烏日站遭普悠瑪撞死 延誤近500分、影響7千人

2020-01-30 12:33聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵三天兩起旅客跌落月台遭撞事故。台鐵說，今天上午110次普悠瑪號烏日站死傷事故，因路線處理事故封鎖，於中午12時05分恢復雙線通車，影響21列次、近7000人，累計延誤近500分鐘。

今天上午9時49分，潮州開往南港的110次普悠瑪號進烏日站時，撞上一名自月台跌落軌道的旅客，該旅客當場死亡。台鐵局說，經路警蒐證處理，該列車上午11時02放行，晚74分開，因路線處理事故封鎖，中午12時05才恢復雙線通車，影響21列次、492分約6830人。

台鐵上午發生死傷事故。圖／台鐵局提供
台鐵上午發生死傷事故。圖／台鐵局提供
分享

事故普悠瑪號台鐵

延伸閱讀

開工日就發生憾事！一男子疑墜落軌道遭普悠瑪撞...

旅客跌落烏日站月台遭普悠瑪撞死 上下行列車皆...

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7...

重慶南路高架橋提前7小時拆完　11時49分通...

相關新聞

開工日就發生憾事！一男子疑墜落軌道遭普悠瑪撞擊死亡

2020-01-30 11:06

新北金山發生槍擊案 男子被開5槍大腿中1槍送醫

2020-01-30 10:19

旅客跌落烏日站月台遭普悠瑪撞死 上下行列車皆有延誤

2020-01-30 10:11

疑家人說他壞話 縱火害母死姊傷

2020-01-30 00:11

離奇竊案被害人是回收界大盤商 擁整排透天厝

2020-01-30 00:09

門沒鎖引賊 6500萬現金全搬走 17天後才報案

2020-01-30 00:06

新店彩券行兒子縱火燒死母 檢方依殺人罪聲押

2020-01-29 19:46

左營一夜兩刑案 驚傳槍響一男頭流血倒地

2020-01-29 13:16

高雄瑞豐夜市痛毆押人 教訓路線曝光5嫌逼簽和解

2020-01-29 12:09

台灣賭博罪較輕？ 20名韓國年輕人來台設賭網被訴

2020-01-20 15:49

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46

6500萬元現金遭竊案 警方目前已追回近2千萬贓款

2020-01-29 15:29

家庭關係失和又懷疑姊從中挑撥 竟縱火洩憤釀一死一傷

2020-01-29 12:15

鴛鴦大盜意外竊得6500萬元 初五開工牢裡過年

2020-01-29 09:13
看更多

熱門文章

6500萬元現金遭竊案 警方目前已追回近2千萬贓款

2020-01-29 15:29

泰美女放天燈掉皮包 平溪所長未婚妻神助2小時物歸原主

2020-01-29 15:36

門沒鎖引賊 6500萬現金全搬走 17天後才報案

2020-01-30 00:06

照片遭盜用稱金芭黎「護國女英雄」 女子報案

2020-01-29 22:53

裝病詐得5千多萬元保險理賠 花蓮家族涉詐欺遭起訴

2020-01-30 10:14

台中網紅被當「護國舞小姐」 網路瘋傳她上警局提告

2020-01-30 09:14

離奇竊案被害人是回收界大盤商 擁整排透天厝

2020-01-30 00:09

旅客跌落烏日站月台遭普悠瑪撞死 上下行列車皆有延誤

2020-01-30 10:11

轎車爆胎停國道三號路肩 聯結車連撞3車2人傷

2020-01-29 15:08

新北金山發生槍擊案 男子被開5槍大腿中1槍送醫

2020-01-30 10:19

醫院篩檢武漢肺炎 傳有民眾咆哮不配合

2020-01-29 17:19

反罷韓？高雄綠議員設連署點 女子踢翻金爐

2020-01-29 22:01

少女為養男友下海賣身 被逼先「試車」後才能上工

2020-01-30 11:23

460人居家隔離 若拒定位手機可重罰30萬

2020-01-30 00:32

台東火車站科技執法 3分鐘不走就開罰

2020-01-30 10:29

侵占老婆工會公款養小三 新北小吃工會前理事長判2年半

2020-01-29 16:55

左營一夜兩刑案 驚傳槍響一男頭流血倒地

2020-01-29 13:16

新店彩券行兒子縱火燒死母 檢方依殺人罪聲押

2020-01-29 19:46

陳水扁保外醫治講四方 法官異動頻換人

2020-01-30 11:29

蘭嶼3釣客1上岸2失蹤 陸海空持續搜救

2020-01-29 13:26

開工日就發生憾事！一男子疑墜落軌道遭普悠瑪撞擊死亡

2020-01-30 11:06

到海邊試槍 彈殼掉落擋風玻璃下方竟「載」回家成證物

2020-01-30 10:30

迎財神前賭場被抄 納骨堂旁聚賭高雄警逮73人

2020-01-29 19:49

疑家人說他壞話 縱火害母死姊傷

2020-01-30 00:11

桃園市力行市場香燭倉庫火警 庫存品付之一炬

2020-01-29 13:03

警員需人人戴口罩夠用嗎？台中市警局：存量夠2周以上

2020-01-30 11:59

刮中彩券600元想兌獎卻迷路 警察1小時找回老翁

2020-01-29 18:14

外籍男子警局求助 語言不通用筆畫出需求

2020-01-30 10:09

瑞芳警分局偵查隊前隊長遭控貪汙 無罪確定

2020-01-30 10:09

水電工挖礦賺比特幣 10個月詐台電電費167萬

2020-01-30 12:19

販售團購低價奶粉攏是假？郭女先後共被判7年2月

2020-01-30 10:51

高雄冰屍案二審 長子買凶弒父判刑更重

2020-01-30 10:12

旅客跌落烏日站遭普悠瑪撞死 延誤近500分、影響7千人

2020-01-30 12:33

蘭嶼釣客落海 1游上岸2失蹤

2020-01-29 23:11

曾沛慈、楊子儀、瑞莎奉茶 刑事局反毒影片觀看破百萬

2020-01-29 17:22

愛滋病個管師涉供毒吸食 違反藥事法遭起訴

2020-01-30 11:08

保平安！北極殿點光明燈 消防分隊進行防火宣導

2020-01-29 15:27

雲林鐵路警察宣導交通安全 自費送錢母一千個索取一空

2020-01-29 13:04

刨除路面顛簸不知擦撞人 女子被控肇逃挨罰法官撤單

2020-01-30 11:59

影／開工日爆行車糾紛 KTV前惡男持棒砸車

2020-01-30 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top