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影／酒後衝突男返家遭伏擊中槍 農機店被波及開門驚呆

2020-01-30 12:25聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

新北市金山區中正路一家農機行前今天凌晨發生槍擊案，警方追查發現，盧姓男子與郭姓男子曾在一起喝酒，但因酒後起衝突，盧男涉嫌持槍向郭男開了5槍，郭男身中2槍，右大腿、臀部各中1槍，目前手術救治中，已無生命危險。警方查出兩人疑有生意上的糾紛，引爆衝突，警方已掌握盧男行蹤，正全面追緝中。

金山警分局調查，今天晨3時許，110轉報金山區中正路一間農機行前發生槍擊案，分局立即由偵查隊、金山所前往現場處理，經了解，傷者為郭性男子（37歲），警到場時傷者已由救護車送往基隆長庚醫院。

警方在現場找到5枚彈殼、1顆彈頭。警方查出郭姓被害人與盧姓嫌犯酒後發生衝突，經友人勸阻後，被害人步行返家，盧男疑似駕駛自小客車尾隨在後，於案發地點槍擊被害人後逃逸。被害人被槍擊後還被扶回隔壁棟大樓的住處，隨後再由救護車送醫。

金山警分局偵查隊長黃清暉說，今天凌晨3時，接獲110轉報發生槍擊案件，分局擴大調閱監視器，目前鎖定特定男子調查中。警方說，衝突原因正在了解中，懷疑之前兩人有糾紛，並全追查槍枝來源。

郭男身中2槍，右大腿、臀部各中1槍，是否還有子彈殘留在體內，目前手術中，男子目前生命跡象穩定，術後會在加護病房觀察後轉普通病房。

據農機行李姓老闆說，凌晨3點多疑似有聽到砰砰的聲響，當時以為是過年放鞭炮，沒有多在意，沒想到凌晨4點多開門時，看到門口全是警察，他也嚇了一大跳，他大喊實在很倒楣，初六一早要開工竟遇到有人跑到家門口槍擊，他今天中午雨洗衣粉清洗，準備下午開工。

酒後衝突男返家遭伏擊中槍，農機店被波及開門驚呆。記者游明煌／攝影
酒後衝突男返家遭伏擊中槍，農機店被波及開門驚呆。記者游明煌／攝影
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酒後衝突男返家遭伏擊中槍，農機店被波及開門驚呆。記者游明煌／攝影
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槍擊金山

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