警員需人人戴口罩夠用嗎？台中市警局：存量夠2周以上

因應武漢肺炎的疫情，台中市警局昨天展開相關防疫作為，其中一項是規定第一線警員人人需要戴口罩，不過各地都有口罩缺貨的情形傳出，若以台中市警局6000餘名警察人員計算，扣掉內勤人員，每日至少需要4000多片口罩，市警局能否因應？台中市警局行政科表示，市警局、各分局都有口罩庫存，未來也會持續採購，「目前存量可因應兩周以上」，務求警員執勤時，有口罩可使用。

台中市警局行政科表示，因應武漢肺炎疫情，市警局早在過年前就展開相關的防疫作為，除了原本市警局原本就有庫存的口罩之外，也已聯絡業者陸續採購中，台中市警局所轄的14個分局也都陸續採購中，根據目前初步統計，口罩可供應第一線執勤警員配戴無虞，存量達2周以上。

台中市警局行政科表示，今天是開工日，全台各口罩工廠都產能全開，口罩供應無虞，也呼籲市民依相關規定，購買口罩防疫。

台中市警局為因應武漢肺炎，規定市警局所轄各單位會、與直接接觸民眾的第一線執勤員警都要配戴口罩，包含服務台、值班台受理人員，尤其盤查人車或臨檢勤務時。

市警局表示，市警局所轄的14個分局、大隊及所屬勤務機構，目前都已備有消毒酒精（乾洗手）、額溫槍等裝施，另提醒同仁及洽公民眾戴口罩、勤洗手及拱手不握手等防疫措施，如有發燒咳嗽症狀則要立即通報及就醫，必要時請假休息自主觀察，避免傳染。並對辦公處所定期進行消毒工作。