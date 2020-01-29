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刮中彩券600元想兌獎卻迷路 警察1小時找回老翁

2020-01-29 18:14聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南市南區的79歲胡姓老翁，昨天上午10時因家人送他的刮刮樂彩券刮中600元，開心想前往彩券行兌獎，未料，出門近3小時卻不見蹤影，胡妻心急如焚的向台南市警六分局鹽埕派出所報案，員警王寅兒以無線電、line群組、傳真通知各單位警力協尋，不到1小時左右，在距離老翁家1.5公里的一家彩券行尋獲胡翁。

胡妻表示，丈夫有輕微失智傾向，所以很少獨自出門，這次自己一個人出門兌獎卻失蹤了，令她相當緊張。她焦急的說，這次丈夫已3小時不見蹤影，趕忙前往轄區的鹽埕派出所報案。

警方受理後，隨即以無線電、line群組、傳真等方式通知各單位協尋，不到1小時的時間，員警王寅兒在金華路一段、距離老翁家1.5公里的一家彩券行尋獲胡姓老翁。胡翁指出，他也沒買過彩券，加上自己第一次中獎，所以找了好久才找到彩券行，隨後他又在彩券行選購新的刮刮樂，花了比較多時間，讓家人和警方擔心了，他覺得很不好意思。

春節連假期間，警六分局一共找回2位失蹤人口，警六分局長陳建民呼籲，家中若有失智長輩，可協助申請愛心手鍊，或在其衣服內襯繡上姓名和聯絡電話，一旦失智長輩走失，能讓警方以更快速、更有效的方式幫助迷途走失的家人，迅速找到平安回家的路。

鹽埕所員警在金華路一段、距離老翁家1.5公里的一家彩券行尋獲胡姓老翁。記者邵心杰...
鹽埕所員警在金華路一段、距離老翁家1.5公里的一家彩券行尋獲胡姓老翁。記者邵心杰／翻攝
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胡翁表示，他又在彩券行選購新的刮刮樂，花了比較多時間，讓家人和警方擔心了，他覺得...
胡翁表示，他又在彩券行選購新的刮刮樂，花了比較多時間，讓家人和警方擔心了，他覺得很不好意思。記者邵心杰／翻攝
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彩券行老翁失智

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