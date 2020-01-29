康復之家管理員幫住民拉筋 竟重壓致粉碎性骨折

新北市一家私人康復之家李姓管理員，2018年值班時替蕭姓住民拉筋伸展筋骨時，竟涉嫌重壓蕭民右腳，導致粉碎性骨折，直到4個小時後發現蕭民便溺在床右腳無力才緊急送醫。士林地檢署依照業務過失傷害罪嫌，起訴李員和康復之家陳姓負責人。

起訴指出，2018年1月29日晚上8時許，李負責值班照顧康復之家住民生活起居，協助重度身心障礙者蕭民抬腿、壓腳，涉嫌疏於注意，竟重壓其右腳，蕭民表示疼痛，仍疏於確切查明身體狀況，最終導致蕭民右側股骨幹粉碎性骨折、腸阻塞等傷害。

李供稱，有把蕭民的右腳抬到自己的肩膀上，再壓蕭民膝蓋幫忙拉筋，過程中，有聽到蕭民喊「痛」。隔日凌晨0時許，查房時發現蕭民便溺在床，右腳無力，才緊急送醫救治。查房前，蕭沒有離開床上，也沒有掉下床。

李聲稱，康復之家陳姓負責人，沒有提供照顧住民的專業訓練。陳供稱，確實是李負責值班照顧住民，李需報告住民發生的事。受傷的蕭民從2017年6月起至案發，都居住在康復之家，且罹患包含涉及聲音語言與構造及其功能之重度身心障礙。