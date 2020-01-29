親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

澳網／女雙闖進決賽 謝淑薇挑戰大滿貫賽第4冠

中國武漢肺炎病例突破SARS：日撤僑，美不排除「斷航中國」

康復之家管理員幫住民拉筋 竟重壓致粉碎性骨折

2020-01-29 12:18聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市一家私人康復之家李姓管理員，2018年值班時替蕭姓住民拉筋伸展筋骨時，竟涉嫌重壓蕭民右腳，導致粉碎性骨折，直到4個小時後發現蕭民便溺在床右腳無力才緊急送醫。士林地檢署依照業務過失傷害罪嫌，起訴李員和康復之家陳姓負責人。

起訴指出，2018年1月29日晚上8時許，李負責值班照顧康復之家住民生活起居，協助重度身心障礙者蕭民抬腿、壓腳，涉嫌疏於注意，竟重壓其右腳，蕭民表示疼痛，仍疏於確切查明身體狀況，最終導致蕭民右側股骨幹粉碎性骨折、腸阻塞等傷害。

李供稱，有把蕭民的右腳抬到自己的肩膀上，再壓蕭民膝蓋幫忙拉筋，過程中，有聽到蕭民喊「痛」。隔日凌晨0時許，查房時發現蕭民便溺在床，右腳無力，才緊急送醫救治。查房前，蕭沒有離開床上，也沒有掉下床。

李聲稱，康復之家陳姓負責人，沒有提供照顧住民的專業訓練。陳供稱，確實是李負責值班照顧住民，李需報告住民發生的事。受傷的蕭民從2017年6月起至案發，都居住在康復之家，且罹患包含涉及聲音語言與構造及其功能之重度身心障礙。

馬偕醫院函文指出，蕭民的傷勢，倘若是一般正常發育無他疾病，成人需遭遇重大力量撞擊或高速重擊，始能造成此傷害。檢察官因此認為，李員確實重壓蕭民右腿，導致骨折。全案依照修正前業務過失傷害罪嫌，起訴李及陳姓負責人。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片
分享

骨折傷害罪

延伸閱讀

3招牆上運動 甩開過年肥

防疫視同作戰 台南市警局：員警執勤應戴口罩

春節安心用水 水利署赴各水庫視察供水情形

離譜！莽男下匝道逆向飆速 釀5車連環撞8人受...

相關新聞

新店彩券行兒子縱火燒死母親 凌晨在台北落網

2020-01-29 09:44

家庭關係失和又懷疑姊從中挑撥 竟縱火洩憤釀一死一傷

2020-01-29 12:15

初五開工日亞泥花蓮廠傳火警 冒出大量濃煙

2020-01-29 11:29

疑鞭炮屑復燃惹的禍 半夜惡火竹南公廁付之一炬

2020-01-29 12:34

嘉義疑似虐兒案 警方手機定位追施暴男子

2020-01-29 12:08

蘭嶼3釣客1上岸2失蹤 陸海空持續搜救

2020-01-29 13:26

雲林鐵路警察宣導交通安全 自費送錢母一千個索取一空

2020-01-29 13:04

桃園市力行市場香燭倉庫火警 庫存品付之一炬

2020-01-29 13:03

高雄瑞豐夜市痛毆押人 教訓路線曝光5嫌逼簽和解

2020-01-29 12:09

蘭嶼海釣船疑遭湧浪打翻 2釣客失聯 警消及海巡搜救中

2020-01-29 11:34

警協助防疫宣導 在寺廟和高美濕地提醒遊客防疫要領

2020-01-29 10:49

中橫公路兩車對撞回堵 警呼籲山區勿超速、跨越雙黃線

2020-01-29 10:06

老婦遺失兒子孝親紅包 警效率高10分鐘內尋回

2020-01-29 09:44

影／日本2名小兄弟搭公車睡著搭到總站 警協尋家人

2020-01-29 09:13

橫山警春節取締超速 意外攔截一氧化碳中毒傷患助送醫

2020-01-29 08:58

高雄瑞豐夜市驚傳男遭毆 被多人押上轎車載走

2020-01-29 01:47

人倫悲劇！新店彩券行遭兒縱火釀死傷

2020-01-28 23:03

防疫視同作戰 台南市警局：員警執勤應戴口罩

2020-01-28 21:24

中市豐原民宅火警 消防人員救一男子脫困

2020-01-28 19:31

專程來台見面「在越南買房一起生活」 警成功阻詐

2020-01-28 15:55

小琉球72歲船長獨自作業疑落海 海陸空動員搜救

2020-01-28 14:12

加強防疫 北市捷警、交警配發口罩執勤

2020-01-28 13:53

陽明山巴拉卡公路坍 老翁餓到發抖獲警救援

2020-01-28 13:01

台中沙鹿火警1婦人成焦屍 消防員從屋頂跌下受傷

2020-01-28 12:11

八旬老翁落軌遭火車撞死 候車乘客目擊嚇得大叫

2020-01-28 09:28

旅客從月台跌落遭普悠瑪撞上 台鐵保安-永康列車延誤

2020-01-28 09:15

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

人倫悲劇！新店彩券行遭兒縱火釀死傷

2020-01-28 23:03

鴛鴦大盜意外竊得6500萬元 初五開工牢裡過年

2020-01-29 09:13

新店彩券行兒子縱火燒死母親 凌晨在台北落網

2020-01-29 09:44

新店彩券行疑遭縱火 警消前往搶救中

2020-01-28 21:20

毒駕或酒駕肇逃？台東凌晨車撞民宅 駕駛不見人警追查

2020-01-29 09:25

專程來台見面「在越南買房一起生活」 警成功阻詐

2020-01-28 15:55

高雄瑞豐夜市驚傳男遭毆 被多人押上轎車載走

2020-01-29 01:47

中市豐原民宅火警 消防人員救一男子脫困

2020-01-28 19:31

家庭關係失和又懷疑姊從中挑撥 竟縱火洩憤釀一死一傷

2020-01-29 12:15

疑鞭炮屑復燃惹的禍 半夜惡火竹南公廁付之一炬

2020-01-29 12:34

影／日本2名小兄弟搭公車睡著搭到總站 警協尋家人

2020-01-29 09:13

充當和事佬...什麼是「有誠意的道歉」 檢鞠躬示範

2020-01-29 01:00

防疫視同作戰 台南市警局：員警執勤應戴口罩

2020-01-28 21:24

女法官暖心、檢察官客氣 婦涉醫糾竟想「常開庭」

2020-01-29 09:30

女保險員在男客戶車上簽約 缺乏警覺遭摸胸摸私處

2020-01-29 12:07

彩券行兒子涉嫌縱火 祝融燒死母親姐姐受傷

2020-01-29 01:01

中橫公路兩車對撞回堵 警呼籲山區勿超速、跨越雙黃線

2020-01-29 10:06

加強防疫 北市捷警、交警配發口罩執勤

2020-01-28 13:53

小琉球72歲船長獨自作業疑落海 海陸空動員搜救

2020-01-28 14:12

橫山警春節取締超速 意外攔截一氧化碳中毒傷患助送醫

2020-01-29 08:58

「與惡」驗證 用聽得懂的語言 司法與你對話

2020-01-29 09:31

初五開工日亞泥花蓮廠傳火警 冒出大量濃煙

2020-01-29 11:29

新店鐵皮屋疑遭縱火 彩券行老闆娘命危送醫

2020-01-28 23:02

康復之家管理員幫住民拉筋 竟重壓致粉碎性骨折

2020-01-29 12:18

審判難 國民法官就判得重？抉擇誰人知

2020-01-29 09:30

寂寞的工作...國民法官判得較輕？法官抉擇誰知

2020-01-29 00:00

高雄瑞豐夜市痛毆押人 教訓路線曝光5嫌逼簽和解

2020-01-29 12:09

嘉義疑似虐兒案 警方手機定位追施暴男子

2020-01-29 12:08

用聽得懂的語言 司法跟你對話

2020-01-29 01:00

老婦遺失兒子孝親紅包 警效率高10分鐘內尋回

2020-01-29 09:44

左營一夜兩刑案 驚傳槍響一男頭流血倒地

2020-01-29 13:16

警協助防疫宣導 在寺廟和高美濕地提醒遊客防疫要領

2020-01-29 10:49

桃園市力行市場香燭倉庫火警 庫存品付之一炬

2020-01-29 13:03

蘭嶼海釣船疑遭湧浪打翻 2釣客失聯 警消及海巡搜救中

2020-01-29 11:34

蘭嶼3釣客1上岸2失蹤 陸海空持續搜救

2020-01-29 13:26

雲林鐵路警察宣導交通安全 自費送錢母一千個索取一空

2020-01-29 13:04

高雄夜不平靜 連續發生毆打押人上車槍托傷人

2020-01-29 10:27

訴訟外解決紛爭 北檢推分案前調解機制

2020-01-29 10:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top