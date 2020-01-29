家庭關係失和又懷疑姊從中挑撥 竟縱火洩憤釀一死一傷

新北市36歲林姓男子，昨日傍晚與親人發生爭執負氣出門，豈料晚間9時回家時，卻提著汽油朝家中經營的彩券行潑灑汽油縱火，造成林的母親（63歲楊姓女子）身亡，與林的姊姊（38歲林姓女子）60%燒燙傷。當晚林沿途變裝逃往台北市網咖，隨後轉往旅館投宿，警方循線在旅館逮捕林，偵詢後將他依殺人及公共危險罪移送法辦。

據了解，林男平時在父親開設的彩券行上班與父母同住在一起，過年期間林的姊姊會回到家中幫忙，由於林與家中親人的關係長期不睦，又經常與父親發生爭執，因此林男早已心生不滿。

直到昨晚8時許林男見父親與姊姊在店裡談話，再加上林男懷疑姊姊長期在背後向父親說他壞話，因此雙方發生爭吵，隨後林男便帶著塑膠桶騎機車到加油站裝汽油，林男返家後直接將汽油朝姊姊身上潑灑並縱火逃逸。

林男縱火後徒步走到七張捷運站，沿途還到買場購買衣物變裝，並搭乘捷運到台北西門町。林男先是到網咖，隨後又轉往旅館藏匿，試圖躲避警方查緝。