高雄瑞豐夜市痛毆押人 教訓路線曝光5嫌逼簽和解

高雄瑞豐夜市昨晚10點多驚傳男子遭毆打押走，左營警分局今凌晨陸續查獲4名男子、1人待通知到案說明。據了解，受害的郭姓男子昨晚獨自逛夜市，遭許姓男子等5人涉帶他到停車場痛毆，因引起注意便押上車，載往附近山區教訓，再載回市區才釋放，不過雙方起衝突真正原因待深入釐清，全案依聚眾施強暴脅迫等罪嫌送辦。

左營警分局昨晚獲報瑞豐夜市有男子遭痛毆押走，出動大批警力趕往現場。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

警方初步了解，郭姓男子（29歲）與許姓（24歲）、林姓（25歲）、林姓（26歲）等共5男子疑不認識，雙方產生擦撞、看不順眼互瞪，許等人一方怒嗆「看三小」，郭當場致歉卻沒被接受，隨即遭帶至停車場連番痛毆；郭當場喊「救命」引發路過民眾注意而報案，隨即被押上車。

據查，許姓等5人分別駕駛1輛賓士、1輛BMW轎車，綑綁郭姓男子雙手並蒙眼，載往半屏山區持棍棒痛打，再載到高雄市區某處所逼簽立和解書，要求不能提告，才讓滿身傷的郭離去。

郭姓男子凌晨獲釋後到高醫大附設醫院就診，包括左眼結膜出血、身體軀幹多處擦挫傷，郭的父親獲悉也協助報案；由於警方案發時抵達瑞豐夜市停車場已不見相關涉案人，根據目擊者證詞加上監視錄影器，鎖定車輛，凌晨2點多起陸續查獲4人。