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獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

嘉義疑似虐兒案 警方手機定位追施暴男子

2020-01-29 12:08聯合報 記者李承穎／嘉義縣即時報導

嘉義縣義竹鄉邱姓女子近日以臉書私訊向友人求助，聲稱自己1歲兒子被郭姓丈夫毆打，友人將訊息截圖轉到網路各大社團求助，布袋警分局主動介入處理，昨天並派員至邱女家中訪查，但3人都不在家，以手機定位發現郭姓男子在台南，希望民眾有線索可以幫忙協尋。

截圖內容有1歲孩子臉部受傷的照片，疑似是被掌摑，邱女在私訊內容寫到「他也這樣打我，我真的受不了，姐姐救救我好不好」、「他剛剛又很生氣動手打我小孩，現在喝醉酒，我根本不敢靠近他」和「拜託一定要來載我和孩子」等語。

截圖訊息在各大社團上轉載，但警方並未接獲民眾報案，主動按著截圖上的地址訪查，發現三人戶籍地雖然在此，但卻無人在家，郭男父親卻說，過年期間還沒有回來，不知道去哪裡。

附近鄰居說，孩子是邱女和前夫所生，過年前一家人才剛搬回郭男老家，幾天前就有看到孩子臉上有瘀青，但邱女說是跌倒，但無論如何都不能把孩子打成這樣。

警方指出，邱女的手機關機，郭男的最後訊息在台南學甲區，已請當地警方幫忙協尋，並通知社福機關等單位協助處理，也請發文的何姓民眾提供相關事證，可與義竹分駐所副所長羅永芳，電話（05）3412009，以利後續偵查。

邱姓女子以臉書私訊向友人求助。記者李承穎／翻攝
邱姓女子以臉書私訊向友人求助。記者李承穎／翻攝
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嘉義

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