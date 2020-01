影／日本2名小兄弟搭公車睡著搭到總站 台中警協尋家人

2名日本小兄弟和家人到台灣旅遊,搭公車時睡著搭到總站下車迷路大哭,台中市清水警分局員警帶他們回派出所,安撫男童,透過翻譯機再從他們的相機內相片,查出家人可能住的飯店,順利找到男童家人,虛驚一場。

清水分局表示,當晚6點30分,在靜宜大學對面的BRT公車站內有二名日本籍男童大哭,清水警分局明秀派出所警員陳柏瑋、郭福臨巡邏發現上前關心,男童直接哇哇大哭,好不容易安撫下來才知道原來他們和家人到台灣旅遊,坐公車時睡著直接坐到終點站。

警員陳柏瑋、郭福臨表示,2名小男童不懂中文,員警雖以英文問小男孩「Whats your name,Can you tell me。」 小男孩卻:「嗚嗚嗚嗚嗚。」回應 ,警員只好不斷輕拍男童背部安撫,等他們冷靜後先帶回派出所休息,並用用手機GOOGLE翻譯才跟男童成功溝通,表示是跟家人來旅遊,住飯店,但不知道飯店名字。兄弟倆身上都沒有證件,只有一台相機,檢查相機照片後,發現飯店大廳的照片,經過透過網路資訊及相片,研判應該是台中市火車站附近的飯店。

警方打電話詢問飯店後,飯店人員表示確實有一家日本人通報孩童走失,飯店距離尋獲位置車程長達40分鐘,警方趕緊將2名日本孩童送返飯店,結束一場驚魂記。

日本小兄弟哥哥12歲,弟弟今年9歲,一家三代到台灣自助旅遊一周,最後一天的行程由台中火車站搭上BRT公車,沒想到2兄弟在車上睡著,家人下車沒有注意到他們沒下車,讓兩兄弟一路就坐到了終點站。