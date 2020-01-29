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影／日本2名小兄弟搭公車睡著搭到總站 台中警協尋家人

2020-01-29 09:13聯合報 記者游振昇／台中即時報導

2名日本小兄弟和家人到台灣旅遊，搭公車時睡著搭到總站下車迷路大哭，台中市清水警分局員警帶他們回派出所，安撫男童，透過翻譯機再從他們的相機內相片，查出家人可能住的飯店，順利找到男童家人，虛驚一場。

清水分局表示，當晚6點30分，在靜宜大學對面的BRT公車站內有二名日本籍男童大哭，清水警分局明秀派出所警員陳柏瑋、郭福臨巡邏發現上前關心，男童直接哇哇大哭，好不容易安撫下來才知道原來他們和家人到台灣旅遊，坐公車時睡著直接坐到終點站。

警員陳柏瑋、郭福臨表示，2名小男童不懂中文，員警雖以英文問小男孩「Whats your name，Can you tell me。」 小男孩卻：「嗚嗚嗚嗚嗚。」回應 ，警員只好不斷輕拍男童背部安撫，等他們冷靜後先帶回派出所休息，並用用手機GOOGLE翻譯才跟男童成功溝通，表示是跟家人來旅遊，住飯店，但不知道飯店名字。兄弟倆身上都沒有證件，只有一台相機，檢查相機照片後，發現飯店大廳的照片，經過透過網路資訊及相片，研判應該是台中市火車站附近的飯店。

警方打電話詢問飯店後，飯店人員表示確實有一家日本人通報孩童走失，飯店距離尋獲位置車程長達40分鐘，警方趕緊將2名日本孩童送返飯店，結束一場驚魂記。

日本小兄弟哥哥12歲，弟弟今年9歲，一家三代到台灣自助旅遊一周，最後一天的行程由台中火車站搭上BRT公車，沒想到2兄弟在車上睡著，家人下車沒有注意到他們沒下車，讓兩兄弟一路就坐到了終點站。

家人發現兩兄弟走失告知飯店人員，晚上由警方護送回飯店，男童父親表示非常感謝，不對鞠躬道謝，大讚台灣警察的服務優秀、治安良好，慶幸孩子有在第一時間找回來，否則隔天回日本的機票差點就要取消了，以後一定會再帶孩子來台灣這個充滿人情味的地方旅行。

2名日本男童搭公車和家人失散，台中市清水警分局員警協助他們找到家人。圖／警方提供
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