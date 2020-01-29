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橫山警春節取締超速 意外攔截一氧化碳中毒傷患助送醫

2020-01-29 08:58聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

春節期間逢低溫，洗澡要小心一氧化碳中毒新竹縣一輛小客車28日凌晨行經新竹縣中豐路二段、仁愛街口時，因車速過快遭警攔下，張姓駕駛告訴警方，李姓外甥洗澡過久，被發現時已趴在浴室，可能是一氧化碳中毒，急忙開車由尖石山區要趕往榮民醫院竹東分院，後來員警確認後，協助以鳴警笛、開啟警示燈，一路前導護送該車至竹榮醫院，所幸李姓傷患經救治觀察後，已於28日上午8時出院。

橫山派出所警員鍾錦樑、呂俊穎執勤巡邏勤務時，攔停一輛小客車，由於車上有一位洗澡意...
橫山派出所警員鍾錦樑、呂俊穎執勤巡邏勤務時，攔停一輛小客車，由於車上有一位洗澡意外一氧化碳中毒傷患，警方協助護送至醫院。圖／新竹縣警察局提供
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警方表示，新竹縣橫山分局加強治安、交通重點工作，28日凌晨橫山派出所警員鍾錦樑、呂俊穎執勤0時至2時巡邏勤務時，在新竹縣中豐路二段、仁愛街口，忽見一輛白色自小客急速而過，由於行為非常危險又可疑，員警立即攔停了解，只見張姓駕駛行色匆匆告知警方，李姓外甥洗澡時，洗很久都沒有出來，家人去關心才發現已趴在浴室，可能一氧化碳中毒，急著送醫。

員警確認事件屬實，為確保駕駛、患者、家屬安全共3人安全，立即以鳴警笛、開啟警示燈，一路前導護送該車至竹榮醫院，過程中李男一度下車路旁嘔吐，均由員警在旁協助警戒，防止遭他車追撞，到達醫院急診室後，員警主動協助攙扶李男坐輪椅，緊急推送就醫，事後電話持續關懷，據了解李男經救治觀察後，已順利出院。橫山分局也提醒民眾，開車切勿超速，方能確保行車安全。

橫山派出所警員鍾錦樑、呂俊穎執勤巡邏勤務時，攔停一輛小客車，由於車上有一位洗澡意...
橫山派出所警員鍾錦樑、呂俊穎執勤巡邏勤務時，攔停一輛小客車，由於車上有一位洗澡意外一氧化碳中毒傷患，警方協助護送至醫院。圖／新竹縣警察局提供
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新竹中毒患者

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