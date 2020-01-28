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高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

專程來台見面「在越南買房一起生活」 警成功阻詐

2020-01-28 15:55聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

57歲的鍾姓男子與一名越南女子Naly2年前在LINE通訊軟體上認識，Naly為取信鍾男，去年12月底還來台旅遊與他會面。日前鍾男經她指示，要至銀行匯款新台幣17萬8000元，所幸銀行服務經理及行員察覺有異，立即通報轄區警方到場協助，及時阻詐。

竹北分局警員施宥同、黃丞唯、楊麗香過年前擔任巡邏勤務，接獲銀行行員報案指稱民眾遭到詐騙。經詢問，了解鍾男與Naly在通訊軟體上認識，後來向鍾男表示家中經濟支柱的姐姐因故過世，為了照顧家裡要在越南買房子，但手邊不夠錢，希望鍾男匯款新台幣280萬至指定帳戶，還說鍾男日後若來越南可以一起生活。

Naly為取信鍾男，傳送越南身分證影像檔給鍾男，並請鍾男「別想太多」、「在19號見我，您就會很了解我」等語，強調匯款絕非是要欺騙鍾男。

員警聽了描述，推論鍾男恐遇到「假交友、真詐財」的詐騙老梗，告知鍾男警方已多次處理類似詐騙案件，並以「香港的交友也有，都說過去可以一起生活，但等你真的過去，就發現這個人根本就不在了」、「也許你真的見過一次面，但是不保證你過去就可以真的找到她」、「她訊息都是用簡體字，大陸機房都是這樣，來騙台灣人」等語，不斷勸說。

最後鍾男驚覺辛苦掙來的存款若匯到國外，要再要回來恐怕相當困難，又說因對方特地來台，見面三分情，覺得不好意思拒絕，才打算匯款協助女子。他向警方致謝，將不會匯款給該名女子。

竹北警分局呼籲，詐騙集團老梗再現，請民眾多加小心提防。警方亦將持續加強與金融機構聯繫，行員若有遇到類似案件將即時通報警方協助處理。此外，民眾若接到疑似詐騙電話或訊息，請牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙3步驟。無論任何情況，務必在第一時間通知警方，以免一時緊張，亂了方寸，造成財產損失。

57歲的鍾姓男子與一名越南女子Naly2年前在LINE通訊軟體上認識，日前鍾男經...
57歲的鍾姓男子與一名越南女子Naly2年前在LINE通訊軟體上認識，日前鍾男經Naly指示將至銀行匯款新台幣17萬8千元，所幸該銀行服務經理及行員察覺有異，及時阻詐。圖／竹北分局提供
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57歲的鍾姓男子與一名越南女子Naly2年前在LINE通訊軟體上認識，日前鍾男經...
57歲的鍾姓男子與一名越南女子Naly2年前在LINE通訊軟體上認識，日前鍾男經Naly指示將至銀行匯款新台幣17萬8千元，所幸該銀行服務經理及行員察覺有異，及時阻詐。圖／竹北分局提供
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57歲的鍾姓男子與一名越南女子Naly2年前在LINE通訊軟體上認識，日前鍾男經...
57歲的鍾姓男子與一名越南女子Naly2年前在LINE通訊軟體上認識，日前鍾男經Naly指示將至銀行匯款新台幣17萬8千元，所幸該銀行服務經理及行員察覺有異，及時阻詐。圖／竹北分局提供
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詐騙集團越南香港

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