不管車子還在行進間 醉漢毆打小黃司機、波及員警

49歲李姓男子昨晚與3名女性友人一同搭計程車，欲到KTV繼續飲酒歡唱，疑似不滿計程車司機古姓男子的態度，竟在車子行進間出拳揮打，員警余仲翔獲報到場處理也遭波及，打中安全帽及眼鏡，警詢後依妨害公務罪嫌移送法辦，酒後鬧事部分另依違反社秩法罰裁。

新北市板橋警分局後埔派出所員警余仲翔昨晚6時許獲報，板橋區館前西路一間連鎖KTV前發生口角糾紛，後埔所副所長黃政凱帶班指揮，並通報偵查隊副隊長陳國裕，率偵查隊共10人到場。

據了解，49歲李姓男子昨晚飲酒後，與3名女性友人從新莊區一同搭計程車，欲到板橋橋區館前西路連鎖KTV繼續飲酒歡唱，豈料李男上車後在車內大小聲，車輛行經台65快速道路時，李男不但大聲咆哮，還出拳毆打64歲運將古姓男子。

司機古姓男子擔心嚴重影響行車安全，運將一路忍耐將車開到目的地才報警，後埔所員警余仲翔獲報到場處理出言勸阻，也遭李男打中安全帽，連眼鏡也被打飛掉落，當場遭員警聯手制伏。