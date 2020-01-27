影／年初三基隆民宅火警 姊妹從窗戶爬到鄰宅獲救

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基隆市今天上午發生4樓民宅火警，一對姊妹從窗戶逃生，幸運爬到鄰宅獲救。消防局獲報調派人車灌救，半小時後控制火勢並滅火，沒有造成人員傷亡。火災原因由消防局火災調查科採證調查。

基隆市消防局「119」上午8時多接獲報案，中山一路一處連棟公寓的住戶，發現鄰宅的4樓發生火警，冒出黑煙，請求救援。

消防局派出信二、仁愛、中山、安樂分隊共15輛救災、救護車輛、39名消防員前往救援，抵達現場即刻布設水線滅火；此時有1對姊妹已從冒煙的火場逃出，攀爬到隔壁4樓，還好鄰居即時讓她們進屋，逃離火場。