培力少年春節送暖陪獨居阿嬤圍爐 阿嬤感動又哭又笑

農曆過年新北培力園社工帶著一群少年來到胡阿嬤的家圍爐，電鈴響起，開門的那一刻，阿嬤哭了！少年們緊張起來「我以為發生什麼事情，原來阿嬤是因為看到很多人來很感動！」

位於泰山區的新北市少年培力園是新北市社會局委託辦理的少年中心，每年農曆年都會帶一群青少年到獨居長輩家圍爐，開辦至今已經是第五年了，陪伴的長輩超過百人次。

少年們帶著鍋碗瓢盆與年菜來到胡阿嬤的家準備與阿嬤一起圍爐，過去四個多月，培力少年每週五晚上都到阿嬤家陪阿嬤聊天、唱歌、玩桌遊；獨居的胡阿嬤其實有個兒子同住，只是本身的行動不便又要照顧失明的兒子，阿嬤坦言，人生並不輕鬆。

從10歲開始便外出工作，進山割草、工地等工作胡阿嬤年輕時皆做過，結婚之後，與丈夫育有二個孩子，一個孩子在小時候因為一場重病，發高燒而導致終身失明；另一個孩子在20幾年前中風。

阿嬤年輕時，一邊工作一邊照顧家庭，為了給孩子們更好的生活，阿嬤得長時間彎腰蹲著工作。隨著年歲漸長，當年辛苦工作的職業傷害，逐漸在阿嬤身上顯現出來，像是手部和腳部關節變形、肌肉僵化、嚴重駝背影響走路，甚至在幾年前被診斷出癌症也做了手術，體力每況愈下。

生活的擔子讓她難感到輕鬆，直到去年10月有一群青少年開始穩定的探望、陪伴，把歡笑與愛帶來之後，這時光成了阿嬤每週最期待的事。這一晚阿嬤哭了三次，止不住的淚水，少年要阿嬤別哭，阿嬤說「很少有人會一直來看我，我真的很感動。」

陪阿嬤聊天的時候，另一群少年正忙著整理餐桌，烹煮年菜。七年紀的小辰在家也會幫忙煮飯，「因為爸媽都很忙，也需要幫忙照顧妹妹。」笑著說話的小辰是資源班的學生，升國中時因為反應較同儕緩慢而遭受霸凌，生性害羞的她常用笑容掩飾內心的焦慮不安，直到有外顯行為時媽媽才發現。

然而來到培力園參與活動，透過社工的鼓勵，小辰在團體中逐漸展現自信，穩定參與每周的獨老訪視，她說「每次來看阿嬤，就像跟我的阿嬤聊天一樣，很開心。」小辰說自己的阿嬤2年前已經上天堂了。

獨居的胡阿嬤兒子過世，她一直走不出憂鬱情緒，每逢提起就流淚，新北市少年培力園帶著10位少年志工長期訪視，春節也提著年菜、鍋具到朱阿嬤家門口時，就像親人回家般自然打招呼；少年們有的進廚房準備料理、 有的主動關心阿嬤這週生活，少女小穎首先唱起台語老歌，朱阿嬤一邊大力稱讚，一邊嘴說「年紀大了，都忘記怎麼唱！」但聽到熟悉的雨夜花、白牡丹，還是忍不住跟著青少年一起開心合唱。

朱阿嬤家一塵不染，她說都是自己刷洗房子的每個角落，突然間提起兩三年前過世的兒子也不太會做家事，說著忍不住流下淚來，少年連忙安慰，阿嬤很快恢復過來，說「很高興這麼多人來家裡關心、陪我解悶，看到你們就像自己的孫子一樣。」

當一道道年菜上桌，阿嬤非常驚訝學生們年紀輕輕可以做出這麼多菜，阿嬤問起掌廚的小文家裡有哪些人，小文說自己單親，習慣了獨自買飯吃、洗衣服、所有事情都自己來。阿嬤完小文的話又流淚了，一直稱讚「這孩子會照顧自己，未來一定有出息。」小文說這些沒甚麼，自己沒有很厲害，但臉上卻滿溢著靦腆微笑。