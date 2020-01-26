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初二有財神眷顧！春節大紅包27人獨得百萬 尚有238組待送

離譜！莽男下匝道逆向飆速 釀5車連環撞8人受傷

2020-01-26 16:45聯合報 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市泰山區台1線新北大道5段靠近民生路口匝道，今天下午1時許，發生5車車禍事故，經民眾提供行車記錄器證實，當時1名27歲陳姓男子下匝道竟逆向飆速，衝撞對向來車，造成現場5輛車全撞在一起，8人受傷送醫，警方將依過失傷害罪嫌將他送辦。

逆向超車飆速的陳姓男子（27歲）今天下午1時許，駕駛黑色休旅車行經台1線新北大道5段高架道路往丹鳳方向，在下匝道切往平面道路時，疑似不滿前方綠色轎旅車開太慢，陳男竟當場雙黃線逆向超車飆速，卻失控撞上對向來車。

遭撞的對向銀色休旅車，當場車頭全毀打橫在車道上，後方廂型車煞車不及又再度撞了上來，而肇事的黑色休旅車則是因煞不住繼續往前衝，又撞上10公尺外另外1輛對向休旅車才停下，現場碎片滿地，陳男則一度呆坐在車上。

據綠色轎旅車駕駛田姓男子（51歲）表示，當時正要下匝道因此放慢車速，後方就突然竄出1輛黑色休旅車，先是擦撞他左後車尾，隨後逆向撞上對向林姓男子（32歲）駕駛的銀色休旅車。

事故一共造成8人受傷，分別送往新泰、輔大、林口長庚醫院救治，除了肇事的陳男有腦震盪之外，其餘則是輕微擦挫傷。

林口警分局表示，5車駕駛都沒有酒駕情況，將針對陳男逆向行駛違規部分開罰，同時依過失傷害罪嫌送辦；警方同時呼籲，春節期間用路人行車時應確遵交通規則，避免超速或不當超車釀禍，造成無可挽回的悲劇。

當時黑色休旅車為了超車綠色轎旅，卻失控連撞多輛車，造成新北大道一度交通大亂。記者...
當時黑色休旅車為了超車綠色轎旅，卻失控連撞多輛車，造成新北大道一度交通大亂。記者巫鴻瑋／翻攝
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肇事陳姓男子駕駛的黑色休旅車，車頭嚴重毀損。記者巫鴻瑋／翻攝
肇事陳姓男子駕駛的黑色休旅車，車頭嚴重毀損。記者巫鴻瑋／翻攝
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遭撞的銀色休旅車，車頭毀損嚴重，擋風玻璃也破碎。記者巫鴻瑋／翻攝
遭撞的銀色休旅車，車頭毀損嚴重，擋風玻璃也破碎。記者巫鴻瑋／翻攝
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休旅車事故車禍

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