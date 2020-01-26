百歲「饅頭爺爺」失蹤 警與網友聯手尋回

台北市景美地區有一位出名的曹姓老爺爺，他今年已經近歲，卻因為養子曾吸毒如今生病住安養院，為照顧養子及妻子，他常到景行公園旁賣手工饅頭，因此被網友暱稱為饅頭爺爺。

日前饅頭阿伯深夜未歸，家屬急得像熱鍋上的螞蟻，深怕近百歲的爺爺遭遇不測，連忙到文山二警分局景美派出所報警協尋，並在臉書「文山幫」PO文求助。

景美派出所副所長劉明旺受理家屬報案後，立即調派員警到轄內老伯可能的去處找尋，並調閱附近監視器，發現爺爺獨自走上景美橋到新店，但員警到新店找尋未果。此時有網友PO文，有人在木柵動物園看到疑似爺爺的身影，但員警到動物園周邊還是不見人影。

劉副所長擔心深夜氣溫驟降，爺爺身體無法負荷，便走到派出所旁邊的代天宮拜拜，祈求神明保佑找回爺爺。誰知拜完走出宮門有輛轎車經過，副所長瞥見饅頭爺爺就坐在轎車內！

原來一名年輕網友開車經過木柵路一段，認出臉書「文山幫」協尋的饅頭爺爺，天冷要載爺爺返家，卻沒想到爺爺重聽，問不出地址，正要尋求警方協助，就碰上剛拜拜結束的副所長，連忙將爺爺載回派出所等候家人，並提供熱食果腹。家屬看到爺爺平安歸來，喜極而泣，覺得這是一份最棒的新年禮物，對於警方的協助連連稱謝。