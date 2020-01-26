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「哈台」香港空姐丟手機 忠西警忙碌一晚幫尋獲

2020-01-26 12:49聯合報 記者廖炳棋／即時報導

一名任職香港某航空公司的李姓空姐，因工作因素經常短暫停留台港兩地，由於她很喜歡台灣，日前趁公司推出員工機票，與同事一起來到台灣大享在地美食。

不料，日前空姐在去寧夏夜市途中，發現放在外套口袋的手機不慎遺失，她回頭找尋多次仍沒有找到，因此以為手機被小偷扒竊。由於手機內有許多重要工作資料及她在世界各地旅遊照，著急得不知所措，急忙到中正一分局忠孝西路派出所報案。

忠孝西路派出所中有多次協尋經驗、素有尋物達人之稱的警員林庭緯值班，林先帶空姐返回事發地，並沿線向商家調閱騎樓監視器畫面。

由於監視器畫面顯示，手機當時一直放外套口袋，因此排除手機遭扒竊的可能，警方研判應是掉在行經路線上。不過當時已超過晚間11時，林員留下李姓空姐聯繫資料後，請她先返飯店休息，並說明待天色較亮時，警方會再重新到她行經路線巡視。

林員多次巡視仍不放棄，最終在中正區忠孝西路路側找到李姓空姐遺失的手機。空姐得知警方順利找回手機欣喜若狂，也對台灣治安刮目相看。對台灣警察受理外國遊客報案仍積極處事的態度，既感動又感謝，並表示由於工作關係必須時常飛到各國，假如全世界警察都像台灣警察一樣，如此專業、積極、熱心，那麼對她們是一大福音。

中正一警分局呼籲，春節出門在外務必隨時注意重要財物，包包或口袋拉鍊務必要拉上。重要節日活動期間，因人潮較多易產生推擠，是宵小行竊高峰，提醒民眾一定要提高警覺，並將背包或皮包置於胸前，若有碰撞時，記得查看檢查，才能平安過好年。

台北市警員林庭緯，幫助香港空姐找到遺失手機。記者廖炳棋／翻攝
台北市警員林庭緯，幫助香港空姐找到遺失手機。記者廖炳棋／翻攝
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