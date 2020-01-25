除夕夜偷紅檜以為無人知 車才開出警察就在眼前

台東縣警關山分局和林務局關山工作站獲報，有人在除夕日以暗夜為掩護，以小貨車後方絞盤拉拖竊取新武呂溪管制區滯留木，2名竊嫌將竊得的台灣繪木搬上車的過程已被暗中掌握，今天凌晨1時載出時在台20線被警方攔下，2人臉上露出驚恐表情，沒想到除夕夜警察就在面前，因紅檜就在車後方，罪證確鑿，只好俯首認罪，2人被依違反森林法送辦。

警方說，近年紅檜、扁柏、紅豆杉及牛樟等珍貴樹種木材，價格昂貴，林務局有鑑於竊取及銷贓行為之的不法獲利應予積極遏止，101年針對森林法第50條、52 條，有關違犯竊取森林法主、副產物的刑責，提出相關修正草案，尤其針對貴重木加重罰責，但仍有不法之徒因利所誘、鋌而走險。

初來派出所長劉明昌會同林務局關山工作站隊員林易均，今天凌晨1時在台20線195.3公里處攔下該輛小貨車，逮捕2名竊嫌，車上的台灣檜木檜經林務局關山工作站量測1.08立方公尺，市價約8萬多元；2人承認以暗夜及過年為掩護，利用小貨車後方絞盤竊取台灣紅檜，自以為神不知鬼不覺，沒想到大過年的除夕夜，還是難逃警方法眼。