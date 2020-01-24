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美出現武漢肺炎第二例 芝加哥婦女確診

1患者受困山谷 報案人相陪待救

2020-01-24 22:48聯合報 記者尤聰光／即時報導

台東縣消防局今晚10點多據報金峰鄉新興村人95-11號山谷有人需要救援協助，已派遣太麻里分隊前往馳援。

消防局表示，據報案人稱，確認患者約在山谷60至70公尺深處，坡度約45度，報案人已在患者旁邊，患者意識清楚。

患者台東

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