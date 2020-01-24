泰山慈濟回收站遭祝融 疑為鐵皮屋違建

新北市泰山區泰山路段上一間鐵皮搭建的慈濟環保站晚間9時許發生火災，所幸當時無人在內，環保站內亦無危險物品，無人員傷亡。

據了解，該環保站疑似為違建鐵皮建築，且因附近皆為空地，未波及其他建築，至於詳細起火原因仍在調查當中。