除夕夜不平靜 台中大里住宅火警

除夕夜不平靜！台中市大里區中興路二段一棟15層樓住宅的6樓，晚間發生火警，警消表示，6樓全面燃燒，立即佈線搶救，傷亡、財損待查。

台中市消防局勤指中心表示，晚間8點01分接獲報案，09分大里、國光信義、分隊，出動救災消防車8輛、人員24名、由大里分隊小隊長方耀昌帶隊前往搶救。

消防勤指中心說，是接獲民眾報案，指該大樓6樓有火煙冒出，請求派遣人車前往搶救，住宅火警還在搶救中，傷亡情形、財物損失仍待查。