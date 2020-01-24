高屏大橋今晚傳車禍意外 1死1傷

高屏大橋今天晚間8點發生一起死亡車禍，一名騎士行經高屏大橋時，疑似發生碰撞，結果導致一死一傷的意外，傷者為64歲女性，肢體擦傷送往屏東基督教醫院救治。另一名年約20多歲男子，頭顱破裂已明顯死亡。

這起車禍也造成高屏大橋兩線道封閉，僅剩機車道通行，詳細車禍原因警方正調查釐清中。