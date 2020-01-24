車主酒後找無照好友開車 遇警攔查心虛逃逸害警車被撞

今天是除夕，苗栗警分局北苗派出所員警凌晨巡邏時，發現有白色汽車未開大燈，形跡可疑，警方鳴笛開啟警示燈示意攔查，白車駕駛竟闖紅燈逃逸，警方上前追查時遭一旁小貨車側撞；白車逃逸後，警方下午通知白車駕駛到案說明，林姓男子供稱因無照駕駛心虛，擔心被警開單逃逸，車主張姓男子則稱知林無照，但自己因喝了酒所以讓林開車，警方將兩人依違反道路交通管處罰條例告發。

白車駕駛林姓男子（22歲）今天凌晨接到車主好友張姓男子來電，張表示因為喝了酒，無法開車，請林幫忙開車載他們去買宵夜，未料在要去買宵夜的途中，遇到警方上前攔查，林因擔心無照駕駛被警方開單闖紅燈逃逸。林姓駕駛到了白天才發現，因為他闖紅燈逃逸，導致警方與小貨車發生車禍，相當懊悔，到案後也跟警方道歉。

林姓駕駛因無照擔心警方攔查開單而心虛逃逸，警方將林依無照駕駛、闖紅燈與不服稽查取締等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例製單告發，闖紅燈罰2700元、無照駕駛罰6千元到1萬2千元，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，自小客車罰2萬元，並吊扣駕照6個月。

張姓車主將汽車容許無照的林姓男子駕駛，違法道路交通管理處罰條例第21條第5項，汽車所有人允許無駕駛執照之人駕駛其汽車，罰鍰6千到1萬2千元，依法製單告發。

北苗派出所員警今凌晨巡邏，發現白車形跡可疑，汽車大燈沒開，違規由府東路紅燈左轉縣府路，進入建功地下道，警方隨即開啟警示燈上前攔查，未料白車竟突然闖紅燈，警方當下開啟警示燈並鳴笛示意通過，突然遭小貨車側撞，幸未造成受傷。

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