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七旬婦人走失數日 嘉義市義勇特搜隊今尋獲遺體

2020-01-24 15:14聯合報 記者陳雅玲／即時報導

嘉義阿里山鄉達邦村74歲洪姓婦人，本月20日中午走失，家人報案並發動村民搜尋，今天下午嘉義市義勇特搜隊在山區找到洪姓阿嬤，雖然人已往生，但總算可以讓阿嬤在除夕夜回家。

洪姓阿嬤本月20日中午走失，家人報案也發動村民協尋，家屬22日夜間請求協助，23、24由莊全立幹事帶領嘉義市義勇特搜隊、嘉義縣、市救難協會、山青搜尋。

雖然今天除夕，大家都在忙著準備過年，但義勇特搜隊仍不放棄，持續搜尋，今天下午先在一片竹林找到帽子，在四周又發現衣服，結果在下方100公尺處發現洪姓阿嬤，隊雖然已經沒有生命跡象，但總算可以讓阿嬤回家了。

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嘉義市義勇特搜隊今天尋獲走失的洪姓阿嬤。圖／讀者提供
嘉義市義勇特搜隊今天尋獲走失的洪姓阿嬤。圖／讀者提供
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嘉義阿里山

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