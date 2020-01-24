七旬婦人走失數日 嘉義市義勇特搜隊今尋獲遺體

嘉義縣阿里山鄉達邦村74歲洪姓婦人，本月20日中午走失，家人報案並發動村民搜尋，今天下午嘉義市義勇特搜隊在山區找到洪姓阿嬤，雖然人已往生，但總算可以讓阿嬤在除夕夜回家。

洪姓阿嬤本月20日中午走失，家人報案也發動村民協尋，家屬22日夜間請求協助，23、24由莊全立幹事帶領嘉義市義勇特搜隊、嘉義縣、市救難協會、山青搜尋。