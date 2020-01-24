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開車小心！國3南下80公里轎車擦撞翻出護欄至邊坡

2020-01-24 13:39聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

一輛轎車疑似擦撞翻出護欄到邊坡，所幸無人受傷受困。圖／新竹縣消防局提供
一輛轎車疑似擦撞翻出護欄到邊坡，所幸無人受傷受困。圖／新竹縣消防局提供
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開車請小心！今天是除夕夜，下午1點24分，國道3號南下80公里處發生車禍，現場疑似1輛轎車擦撞翻出護欄到邊坡，新竹縣消防局獲報，立刻派遣關西分隊救護車前往搶救，初步無人員受困，車禍細節仍待調查釐清。

車禍新竹國道

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