開車小心！國3南下80公里轎車擦撞翻出護欄至邊坡

一輛轎車疑似擦撞翻出護欄到邊坡，所幸無人受傷受困。圖／新竹縣消防局提供 分享 facebook

開車請小心！今天是除夕夜，下午1點24分，國道3號南下80公里處發生車禍，現場疑似1輛轎車擦撞翻出護欄到邊坡，新竹縣消防局獲報，立刻派遣關西分隊救護車前往搶救，初步無人員受困，車禍細節仍待調查釐清。