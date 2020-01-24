影／那個生肖最容易被詐騙？「犯太歲」生肖都上榜

農曆年到了，台中市警局做了1份應景的統計，「金豬年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為：兔、虎、龍、豬、鼠，其中「虎、豬」正好是犯太歲的生肖，警方表示，希望藉由貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，這是台中市警局連續3年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠」蟬聯上榜。

屬「虎」容易易被「唬」嗎？台中市警局分析去年屬虎被騙的案件類型，以「猜猜我是誰」最多。一名王姓婦人就是接到「猜猜我是誰」詐騙電話，老梗開頭「同學記得我嗎？」讓她難忘同窗情，不斷的噓寒問暖及友情攻勢險些墜入詐騙圈套，所幸行員及保全通報警方勸說，成功阻詐15萬元。

警方表示，屬虎的王姓婦人正好符合「金豬年」犯太歲生肖，其實無論什麼生肖都該提高警覺，「寧可信其有，小心最重要！」

台中市豬年詐騙案件被害人生肖排行及案類分別是：第1名：屬兔，戀愛詐騙、援交詐財比例最多。第2名：屬虎「破太歲」，猜猜我是誰比例最多。第3名：屬龍，投資詐騙比例最多。第4名：屬豬「值太歲」，求職、貸款詐騙人頭帳戶比例最多。第5名：屬鼠，網購詐騙比例最多。

台中市警局表示，這次第3年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠」蟬聯上榜，「蛇」穩居末段班，「值太歲」生肖連年進榜前5名。性別比例部分，男性被詐騙以屬兔最多、女性為屬龍；最具防詐觀念的生肖，男性為屬狗、女性為屬猴，被詐騙比例都是最低。

今年是鼠年，犯太歲預警名單有「鼠、兔、馬、羊、雞」，警方指出，民俗流年提供民眾參考，多一分防備才能少一分受騙。