親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

Keanna驚傳除夕凌晨大出血暈倒浴室 幸友人發現急送醫

澳網／小威廉絲爆冷敗給大陸王薔 意外無緣晉級

影／那個生肖最容易被詐騙？「犯太歲」生肖都上榜

2020-01-24 13:14聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

農曆年到了，台中市警局做了1份應景的統計，「金豬年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為：兔、虎、龍、豬、鼠，其中「虎、豬」正好是犯太歲的生肖，警方表示，希望藉由貼近生活的方式，提醒民眾加強防詐觀念，這是台中市警局連續3年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠」蟬聯上榜。

屬「虎」容易易被「唬」嗎？台中市警局分析去年屬虎被騙的案件類型，以「猜猜我是誰」最多。一名王姓婦人就是接到「猜猜我是誰」詐騙電話，老梗開頭「同學記得我嗎？」讓她難忘同窗情，不斷的噓寒問暖及友情攻勢險些墜入詐騙圈套，所幸行員及保全通報警方勸說，成功阻詐15萬元。

警方表示，屬虎的王姓婦人正好符合「金豬年」犯太歲生肖，其實無論什麼生肖都該提高警覺，「寧可信其有，小心最重要！」

台中市豬年詐騙案件被害人生肖排行及案類分別是：第1名：屬兔，戀愛詐騙、援交詐財比例最多。第2名：屬虎「破太歲」，猜猜我是誰比例最多。第3名：屬龍，投資詐騙比例最多。第4名：屬豬「值太歲」，求職、貸款詐騙人頭帳戶比例最多。第5名：屬鼠，網購詐騙比例最多。

台中市警局表示，這次第3年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠」蟬聯上榜，「蛇」穩居末段班，「值太歲」生肖連年進榜前5名。性別比例部分，男性被詐騙以屬兔最多、女性為屬龍；最具防詐觀念的生肖，男性為屬狗、女性為屬猴，被詐騙比例都是最低。

今年是鼠年，犯太歲預警名單有「鼠、兔、馬、羊、雞」，警方指出，民俗流年提供民眾參考，多一分防備才能少一分受騙。

警方也提醒「詐騙關鍵字」，詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，網購時應慎選賣家，多觀察評價及賣場狀況，「別看到特價就失心瘋。」另外，猜猜我是誰、假檢警、假綁架等案類多以「打電話」方式行騙，民眾接獲可疑電話務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

農曆年到了，台中市警局做了1份應景的統計，「金豬年」詐騙案件被害人生肖排行，依序...
農曆年到了，台中市警局做了1份應景的統計，「金豬年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為：兔、虎、龍、豬、鼠，其中「虎、豬」正好是犯太歲的生肖，這是台中市警局連續3年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠」蟬聯上榜。圖／台中市警局提供
分享
農曆年到了，台中市警局做了1份應景的統計，「金豬年」詐騙案件被害人生肖排行，依序...
農曆年到了，台中市警局做了1份應景的統計，「金豬年」詐騙案件被害人生肖排行，依序為：兔、虎、龍、豬、鼠，其中「虎、豬」正好是犯太歲的生肖，這是台中市警局連續3年統計詐騙案件被害人生肖，其中「鼠」蟬聯上榜。圖／台中市警局提供
分享

詐騙集團台中市

延伸閱讀

去年樂透中獎人面貌大揭密 橢圓臉、高額頭中年...

紅包展一輪變遷 福壽螺還能變吉祥話

生肖屬鼠門票10元！全台7大樂園優惠盤點 農...

生肖屬鼠...齊白石畫鼠無數盡現精靈趣味 最...

相關新聞

影／國3南下大溪路段2客運車禍 南下大塞車

2020-01-24 10:28

小貨車打保齡球 毀5車釀5傷

2020-01-24 00:51

小睡一下…油炸菜包變火燒厝

2020-01-24 00:51

由愛生恨？他燒他家意外自焚

2020-01-24 00:51

影／騎車等紅燈滑手機 男騎士下秒包１千給國庫

2020-01-24 13:21

高雄警化身「治安風水師」 用順口溜教你5招平安迎鼠年

2020-01-24 12:13

國2小貨車翻覆事故排除 西向往機場方向恢復通行

2020-01-24 10:06

警車追查闖紅燈汽車卻遭貨車撞 逃逸汽車將收逾2萬罰單

2020-01-24 09:49

父親命危求警幫忙開道 警火速鳴笛1公里助民撿回一命

2020-01-23 17:29

影／驚險影片曝光！小貨車失控歪倒衝車陣 毀5車釀5傷

2020-01-23 15:21

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56

影／男子快車道學狗爬行？ 警：若接獲檢舉可開罰300元

2020-01-23 13:24

車內開直播吞藥自殺 警方透過定位即時救援

2020-01-23 12:56

影／七旬翁開國民車擦撞奧迪辯無感 不下車竟是怕被打

2020-01-23 12:07

20分車程縮短為5分鐘 女兒昏迷警開道送醫救回一命

2020-01-23 11:49

跟同學一起捕魚牽網 男疑體力不支溺斃

2020-01-23 11:19

影／春節連假第一天 台中5車相撞、4人送醫

2020-01-23 11:00

投資友人20萬無下文 男子當面要錢竟遭對方開賓士猛撞

2020-01-23 10:09

高雄街友今晨失控掏剪刀行刺 2男當街濺血

2020-01-23 10:06

影／彰化居民深夜炸菜包釀大火 8個分隊出勤搶救

2020-01-23 10:01

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

影／驚險影片曝光！小貨車失控歪倒衝車陣 毀5車釀5傷

2020-01-23 15:21

影／國3南下大溪路段2客運車禍 南下大塞車

2020-01-24 10:28

丈夫突喪命外配剩2子相依為命 警暖包6000紅包給溫暖

2020-01-23 15:46

小睡一下…油炸菜包變火燒厝

2020-01-24 00:51

父親命危求警幫忙開道 警火速鳴笛1公里助民撿回一命

2020-01-23 17:29

由愛生恨？他燒他家意外自焚

2020-01-24 00:51

新法送辦！台中感情糾紛青少年聚集鬥毆警帶回14人

2020-01-23 16:07

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36

罵人屁孩代價！慘遭暴打

2020-01-24 00:51

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56

小貨車打保齡球 毀5車釀5傷

2020-01-24 00:51

職業賭場流竄 台南警一晚連破獲2場

2020-01-24 12:14

警車追查闖紅燈汽車卻遭貨車撞 逃逸汽車將收逾2萬罰單

2020-01-24 09:49

勒斃裝殉情 恐怖情人判賠女友雙親841多萬元確定

2020-01-24 10:57

碎碎念遭喝斥！利剪狂刺兩人

2020-01-24 00:51

搶銀行為何呆站？ 想吃牢飯

2020-01-24 00:51

斜槓律師／律師出書分享執業之道

2020-01-24 10:29

為根除難解噪音車問題 中和警將射出三支箭還民眾安寧

2020-01-23 17:29

斜槓律師／推薦新手律師的書單

2020-01-24 10:29

守護國境春節無休 徐國勇與移民官圍爐

2020-01-23 17:48

這個分局好貼心 金鼠福袋、平安龜、反光貼紙送給你

2020-01-23 16:26

國2小貨車翻覆事故排除 西向往機場方向恢復通行

2020-01-24 10:06

影／那個生肖最容易被詐騙？「犯太歲」生肖都上榜

2020-01-24 13:14

高雄警化身「治安風水師」 用順口溜教你5招平安迎鼠年

2020-01-24 12:13

土城警為維護春節治安 展現執法鐵腕威力掃蕩治安熱點

2020-01-23 16:26

影／騎車等紅燈滑手機 男騎士下秒包１千給國庫

2020-01-24 13:21

陸男帶8萬人民幣返鄉 一時疏失...除夕當天就破財

2020-01-24 13:26

斜槓律師／勞權律師帶你瞭解「上法院」

2020-01-24 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top