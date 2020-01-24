高雄警化身「治安風水師」 用順口溜教你5招平安迎鼠年

春節除夕到來，北、中、南各地民眾返鄉過節，警方有感張燈結綵喜氣洋洋，但仍不敢大意，「法律沒有假期」，高雄岡山分局俏皮地在佳節祭出「順口溜」，教民眾五大招在春節期間保平安、保荷包、保團圓。

岡山警分局提醒，「開車出遊別吵架，遇到親戚不尷尬」，行車務必別闖紅燈、超速，交通順暢才能安心過好年；全家出遠門時，也一定要上鎖門戶，確保居家安全，必要時可以向警方申請住居安全維護服務；「錢不是問題，領很多錢更不是問題，因為有我保護你」，建議民眾存、提款時，可以向警方申請護鈔服務。

警方還提醒，「酒與愛車只能開一個」，年節時團聚飲酒在所難免，但一定要緊記「酒後不開車，開車不喝酒」，善用代叫計程車服務「0800-001- 006」，騎乘機車時一定要戴安全帽，也不忘再次叮嚀，「但，如果酒後騎車，戴2頂安全帽也是沒用」。

最後，警方最後一招是，「乖乖在家等圍爐，母湯偷跑去聚賭」，否則，不論發哥或星爺，全抓起來做筆錄，「賭神賭聖再會賭，也贏不了團圓的幸福」，強調春節期間，法律並沒有休假，只要聚賭就可能遭依賭博罪嫌移送法辦。

警方深知年節期間，不少民眾會抓引時間出門春遊，加強防竊宣導，引用耳熟能詳的歌謠，「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是你家有沒有被偷」，提醒民眾顧好自身財物，別讓自己辛苦一年的紅包，成為小偷的年終獎金，呼籲民眾出遠門一定要確認門戶上鎖、並將貴重物品鎖進保險箱，同時多加注意住家附近出沒的陌生人，發揮守望相助精神，

岡山警分局也提醒，民眾千萬別把貴重物品留在車內，以免遭竊賊破壞車窗劫財，最好慎選停車地點，「停放在有管理員看守或收費停車場較安全」，尤其要注意，夜間車輛失竊率最高，民眾停車時盡可能選擇停在光源明亮顯眼、有監視器拍攝處，避免停在陰暗巷道內。